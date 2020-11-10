Dolar 8.30'un üzerinde, euro 9.90'ı aştı

Dün 8.0021'e kadar çekilen dolar/TL kuru bu sabah 8.30'un üzerinde işlem görüyor. Euro/TL de dünkü sert düşüş sonrası 9.92 seviyesine kadar yükseldi.

Türk Lirası dün yaşanan yüzde 6 değer kazancının ardından yeni güne yükselişle başladı. Dolar/TL 8.38 seviyesine kadar çıkarken, euro/TL de bu sabah 9.92 seviyesine kadar yükseldi.

Hazine'de Lütfi Elvan dönemi

Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Berat Albayrak’tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan atandı.

Gözler 19 Kasım'daki faiz toplantısında

Dünya'dan Hüseyin Koyuncuoğlu'nun haberine göre, dolar/TL'de 13 Eylül 2018'deki yüzde 8'lik düşüşün ardından en yüksek oranlı gerileme 9 Kasım Pazartesi günü yaşanmış oldu.

TL'de yaşanan yüze 5'in üzerindeki değer artışı 2018 üçüncü çeyrekten beri en büyük yükselişi olurken, hareketin en büyük bölümünün yabancı yatırımcıların işlemlerinden gerçekleştiği belirtildi. Benzer görünüm sergileyen euro/TL de dün en düşük 9.5092 seviyesini gördü.

Analistlere göre; ekonomi ve para politikalarında değişim olacağı beklentisi TL'nin değer kazanmasında başrol oynuyor. Yatırımcıların bundan sonra 19 Kasım tarihli Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına odaklanması bekleniyor.