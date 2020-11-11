208 firmaya fahiş fiyat cezası

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya toplam 6 milyon 870 bin lira idari para cezası kesti.

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya 6 milyon 870 bin lira idari para cezası kesti.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun idari yaptırım uyguladığı konulardan 166’sı toptan sebze meyve, 20’si temel gıda ve diğer ürünlerle ilgili oldu.

Reklam Kurulu denetimleri sonucu, haksız fiyat artışı ve Kovid-19 salgını kapsamında 303 firma ve şahsa 13.3 milyon lira idari para cezası kesildi.