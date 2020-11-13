Euro 9 liranın altına geriledi

Haftanın son gününde döviz kurlarındaki düşüş devam ediyor. 9 liranın altına gerileyen euro/TL, gün içi en düşük seviye olarak 8.9891'i gördü.

Yoğun bir haftayı geride bırakmaya hazırlanan yurt içi piyasalar 19 Kasım'daki PPK toplantısına odaklanmış durumda. Bugünün gündeminde ise ekim ayı sanayi üretimi verisi ve TCMB Beklenti Anketi yer alıyor.

Haftaya 8.50'nin üzerinde başlayan dolar/TL kuru, 7.65'in altını gördü. 7.6135 ile son 1 buçuk ayın dibini gören dolar/TL 7.63 liradan el değiştiriyor.

Dünya'nın aktardığına göre, 9 liranın altına gerileyen euro/TL, gün içi en düşük seviye olarak 8.9891'i gördü. 1 Ekim'den bu yana en düşük seviyeyi gören euro/TL 9.02'den işlem görüyor.