Koronavirüs salgını cep telefonu faturasını yüzde 25 artırdı

Koronavirüs döneminde artan fiyat ve vergilere rağmen cep telefonu ithalatı hız kesmedi. Bu yılın ocak-eylül döneminde cep telefonu ithalatı 2019'un aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 1 milyar 430 milyon dolara yükseldi.

Dünya'dan Yener Karadeniz'in Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden aktardığı habere göre, telefon ithalatı bu yılın ocak-eylül döneminde bir öndeki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 1 milyar 430 milyon dolara çıktı.

2016’da 13.4 milyon adet cep telefonu ithalatı için 3 milyar dolar ödenirken, 2017’de 8.3 milyon adet için 1.8 milyar dolar, 2018’de 7.7 milyon adet için 1.6 milyar dolar ve 2019’da da 8 milyon adet cep telefonu ithalatı için 1.1 milyar dolar ödendi.

İhracat yüzde 81 geriledi

Bu dönemde ihracat ise aynı döneme göre çok daha hızlı geriledi. 2017 yılının 9 ayında 465 bin adet ve 29 milyon dolar cep telefonu ihracatı gerçekleştirilirken, söz konusu değer 2018’de 27, 2019'da 15 ve 2020 yılının 9 ayında ise 5.4 milyon dolara geriledi.

Fiyatlar yüzde 72 arttı

Yine TÜİK rakamlarına göre geçen yıl aralık ayında Türkiye’de cep telefonunun ortalama fiyatı 2019’un aralık ayında 2 bin 213 TL iken söz konusu fiyat Ekim 2020’ye kadar yüzde 72 oranında arttı ve 3 bin 809 TL’ye yükseldi.

Vergi oranları artırıldı

Cep telefonlarında ÖTV oranı vergi matrahı 640 TL’ye kadar olanlar cihazlar için yüzde 25, 640-1500 TL arası olan cihazlar için yüzde 40 ve 1500 TL’nin üzerindeki cihazlar için ise yüzde 50 olarak uygulanıyor. KDV oranı yüzde 18 olan telefonları, ayrıca yüzde 10 oranında da TRT bandrol ücretine tabi tutuluyor. Cep telefonlarından ayrıca yüzde 1 de Kültür ve Turizm Bakanlığı vergisi alınıyor.