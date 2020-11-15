TESK Genel Başkanı Palandöken'den 'indirim kampanyası' uyarısı: Kimse yüzde 80 zarar ederek satış yapmaz

Palandöken, yazılı açıklamasında, her yıl kasım ayından yılbaşına kadar 'Efsane Cuma, Yalnızlar Günü, Efsane Kasım' gibi isimlerle çok sayıda indirim kampanyalarının düzenlendiğini aktardı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden dolayı işsiz kalan, işleri sekteye uğrayan çok sayıda esnaf ve vatandaş olduğunu vurgulayan Palandöken, "Bazı firmaların bu sahte kampanyalarla bire bin katma çabası adil değil" değerlendirmesinde bulundu.
Ürün pazarlamanın ve satmanın da bir kuralı olması gerektiğinin belirten Palandöken şöyle devam etti: "Yıllardır dile getiriyoruz, kampanyaları kurala bağlayalım, mağduriyetlerin önüne geçelim. Çünkü bu satış kampanyalarında sadece kuralsız ürün satışı değil, merdiven altı ürünler de piyasaya sürülüyor. Stokları tüketmek için 'fırsat, indirim günü, kapatıyoruz' gibi aldatıcı satış teknikleri uygulanıyor. Bu tarz yanıltıcı kampanya ve reklam yapan firmalara cezai işlem uygulanmalı. İndirim sezonu yılda iki kez olmak üzere sınırlandırılmalı ve indirimler izinle olmalı."
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