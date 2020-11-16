Yazlıklar kışlık oldu, ısınmaya talep arttı

Bu yıl pandemi nedeniyle kış aylarını yazlıklarında geçirme kararı alan vatandaşlar, ısı pompası talebini yüzde 70, şömine ve klima talebini ise yüzde 20 artırdı.

Pandemi nedeniyle kış aylarını da yazlıklarında geçirmeyi düşünen birçok yazlıkçı ısınma sorununu çözmek için farklı çözümlere yöneldi. En çok kullanılan yöntemlerden ısı pompasına olan talep yüzde 70, şömine ve klimaya ise yüzde 20 arttı.

Dünya'dan Mehmet Hanefi Gülel'in haberine göre, sahil kesimlerinde öne çıkan Bodrum, Çeşme ve Urla gibi bölgelerde yaz sezonunu geçirenlerin, sezon bitmesine rağmen pandemi nedeniyle büyük şehirlere dönüş yapmadığı gözleniyor.

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Başkanı Ozan Atasoy, "Vakaların yeniden artmasıyla yazlıkçılar kış aylarını da sahil bölgelerindeki evlerinde geçirmeye yöneldi. Yazlıkçılar kış aylarında ısıtma sorunlarını çözmek için klima, şömine, soba ve ısı pompası gibi ürünlerle evlerini ısıtmaya çalışıyor. Özellikle klima satışları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttı. Bölgede hizmet veren klima servisleri, önceki yıllarda aynı dönemde haftada iki klima montajı yaparken, bu yıl haftada 5 klima taktıklarını belirtiyor” dedi.

Sahil bölgelerindeki müstakil evlerde yaygın olarak kullanılan ısı pompası cihazlarında önceki yıla göre satışlarda yüzde 70 artış görüldüğünü aktaran Atasoy, "Bu yılın ilk sekiz ayında konutlarda kullanılan duvar tipi klima satışlarında da yüzde 9 artış yaşandı. Bu büyümenin yaz sezonunun çok sıcak geçmesi ve pandemi nedeniyle evlerinden çalışan beyaz yakalı personelden kaynaklandığını düşünüyoruz. Özellikle sektörümüzde yüzde 40’a varan enerji tasarrufu sağlayan A++ enerji sınıfı ve inverter kompresörlü ürünlere talep ciddi oranlarda arttı” şeklinde konuştu.

Şömine talebinde yüzde 20 artış

Bodrum’un kış aylarında 200 bine gerileyen nüfusunun bu yıl pandemi nedeniyle yaklaşık 500 bin civarında olması bekleniyor. İlçede şömine üretimi ve satışı yapan Bodrum Şömine firma sahibi Engin Çelik, bölgede şömine talebinde yüzde 20 artış olduğunu söyledi.

Çelik, şömine maliyetlerinin 8 bin liradan başlayıp kişinin zevki ve isteğine göre fiyatının arttığını aktardı. Bunun yanı sıra şömine tadilatlarında da artış yaşanıyor. Birçok yazlıkçının şöminelerini yenilemek için tadilat işlerine yöneldiği aktarılıyor. Özellikle şöminelerde kullanılan cam kapağı talebinin arttığını ifade ediliyor.