Bütçe ekimde 4.9 milyar lira açık verdi

Bütçe gelirleri ekimde 92.8 milyar lira, giderleri 97.7 milyar lira olarak hesaplandı. Bütçe ekimde 4.9 milyar lira, ocak-ekim döneminde de 145.5 milyar lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ekimde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41.9 artarak 92 milyar 766 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 21.6 artışla 97 milyar 658 milyon lira oldu.

Ocak-ekim döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14.3 yükselerek 822 milyar 188 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde 18 artarak 967 milyar 671 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi ekimde 4 milyar 892 milyon lira ve ocak-ekim döneminde 145 milyar 483 milyon lira açık verdi.