Gazprom, Türkiye'yle Elektronik Satış Platformu üzerinden ilk anlaşmasını imzaladı

Şirketten yapılan açıklamada "Gazprom Export, 11 Kasım'da ESP'de yapılan oturum kapsamında Aralık 2020'de Malkoçlar giriş noktasına tedariki öngören doğalgaz satış anlaşmasını başarıyla imzaladı" dendi.

Anlaşmanın yaklaşık 700 bin metreküp gaz satışını öngördüğünü belirten Gazprom Export, bunun Türk pazarına gaz satışıyla ilgili olarak ESP üzerinden imzalanan ilk anlaşma olduğunu vurguladı.

Gelişmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazprom Export Genel Müdürü Yelena Burmistrova, "Şirketimiz ESP üzerinden satış coğrafyasını genişletmeye devam ediyor. Uzun vadeli sözleşmeler temelinde uzun yıllardır devam eden işbirliğine ek olarak Türk doğalgaz pazarının ESP üzerinden anlaşma imzalamaya ilgi göstermesinden çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Kısa vadeli fiziksel doğalgaz satışlarına yönelik ESP, 2018 yılında Avrupalı müşteriler için rekabet koşullarında daha esnek ve piyasa odaklı fiyatlar belirlemek için uygulamaya koyulmuştu.

Kasım başında ESP uygulamasına Türkiye'yi dahil edeceğini açıklayan Gazprom Export, Türk şirketleri için ESP üzerinden ilk ihalesini Bulgaristan sınırındaki Malkoçlar giriş noktası için düzenlemişti. Gaz satın almak isteyen şirketler 9–11 Kasım 2020 tarihlerinde tekliflerini sunmuştu.

ESP'nin devreye alınmasıyla birlikte Türk şirketlerin mevcut fiyatlara kıyasla daha ucuza gaz ithal edebileceği belirtiliyor.