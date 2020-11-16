Benzine 32 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 32 kuruş indirime gidilecek.

Geçtiğimiz hafta yapılan 19 kuruş zammın ardından benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 32 kuruş indirim geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 7.03 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6.71 lira olacak.

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim



17/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 32 KRŞ/LT



pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. — EPGİS #MaskeniTak 😷 (@trepgis) November 16, 2020

​Benzinin litresi İstanbul'da 6.97 liradan 6.65 liraya, İzmir'de 7.05 liradan 6.73 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.