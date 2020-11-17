Suudi Arabistan: OPEC+, küresel petrol piyasasındaki gelişmelere göre kararlar almalı

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun küresel petrol piyasasındaki gelişmelere göre kararlar almak için harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

OPEC'in Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Bin Selman, OPEC + Üretim Kontrol Komitesi'nin sanal ortamda gerçekleştirilen toplantısına katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada Bin Selman, yakın dönemde küresel petrol piyasasının özellikle Çin ve Hindistan'ın temsil ettiği Asya piyasalarındaki talepte toparlanma yaşandığını belirterek, OPEC+ grubunun küresel petrol piyasasındaki gelişmeler doğrultusunda kararlar almak için harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

HRH Prince Abdul Aziz Bin Salman, Saudi Energy Minister and JMMC Chairman, opened the 24th JMMC Meeting by thanking the Committee’s Members for their tireless efforts during the past months. He highlighted the key role of the Committee in achieving the goals of the DoC. pic.twitter.com/JJWs1gvmts — OPEC (@OPECSecretariat) November 17, 2020

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak da OPEC+ grubunun çabaları sayesinde ham petrol piyasasında sağlanan göreli istikrara işaret ederek, ülkesinin OPEC+ grubunun aldığı kararlara bağlı olduğunu dile getirdi.

HE Alexander Novak, Russian Deputy Prime Minister and JMMC Co-Chair, recognized the efforts undertaken by the DoC participants to restore oil market stability, underscoring that Russia “continues to be reliable partner”. pic.twitter.com/TAdW55qkMc — OPEC (@OPECSecretariat) November 17, 2020

​Küresel petrol piyasaları, bugünkü toplantıdan ham petrol fiyatlarını istikrara kavuşturmak amacıyla üretim kesintisi anlaşmasının ikinci aşamasının uzatılması kararı çıkmasını bekliyor.