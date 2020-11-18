Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türkiye'nin Otomobili'nde yerlilik oranı 2026'da yüzde 68'e çıkacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilde dünyada rekabetçi olacak çok önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu araçlar 2022'nin sonunda yola çıktığında yerlilik oranı yüzde 51 olacak. 2026 yılında yerlilik oranı yüzde 68 seviyelerine çıkacak" dedi.

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu 'Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2020 Ticaret Fuarı' Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.

Etkinliğin açılışında konuşan Varank, MÜSİAD Expo'da kendisini bu yıl ekstra heyecanlandıran yeniliğin, 'ilk kez açılan Girişimcilik Alanı' olduğunu söyledi.

Varank, burada Türkiye'nin gelecek vaat eden parlak girişimcilerinin, dünyanın dört bir yanından yatırımcılarla buluşacağını, yatırım sermayesi ile akıl sermayesinin bir araya geleceğini, yenilikçi işlerin ölçek kazanarak dünyaya açılma fırsatı yakalayabileceğini ifade etti.

'Türkiye'nin Otomobili'nde çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz'

Varank, MÜSİAD EXPO'nun bir diğer sürprizinin de 'Türkiye'nin Otomobili' olduğunu belirterek, yurt içi ve yurt dışından gelecek katılımcılarım Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) standında epeyce vakit harcayacağını söyledi.

Türkiye'nin Otomobili projesinin araba üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona sahip olduğunu dile getiren Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz iddiamızı ortaya koyduk ve adeta sıfırdan bir mobilite ekosistemi kurmak için yola çıktık. Pek çok yerli tedarikçi şimdiden TOGG ailesine katıldı. Tedarikçilerin içinde daha önce hiçbir ana üreticiyle çalışmamış gencecik girişimler, startuplar var. Batarya üretimi de küresel bir markayla iş birliği halinde ülkemizde gerçekleşecek."

'Otomobilin fikri mülkiyet hakları, mühendisliği, yönetici kararları tamamen Türkiye'ye ait'

Varank, Türkiye'nin Otomobili'ne yönelik eleştirilere değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çokça gündeme getiriliyor, TBMM'de de son bütçe tartışmalarında muhalefet milletvekilleri sıkça gündeme getirdi. Şunu iddia ediyorlar: Bu arabanın birtakım parçaları yurt dışından getiriliyorsa bu nasıl yerli araç oluyor. Şunun farkında değiller. Dünyada rekabetçi bir ortam var. Bu otomobilin fikri mülkiyet hakları, mühendisliği, yönetici kararları tamamen Türkiye'ye ait. Biz burada yabancı bir ürünü getirip araca entegre etmemiz gerekiyorsa bundan asla çekinmeyiz. Çünkü biz dünyada rekabetçi olacak çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bunun gereği neyse onu da yapmaktan çekinmeyiz."

Varank, TOGG ile sürekli iletişim halinde olduklarını kaydederek, "Bu araçlar 2022'nin sonunda yola çıktığında yerlilik oranı yüzde 51 olacak. 2026 yılında yerlilik oranı yüzde 68 seviyelerine çıkacak" dedi.