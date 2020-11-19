Türkiye gazetesi: Alman aşısının ücretinin devlet bütçesinden karşılanması planlanıyor

Türkiye gazetesinden Neşra Durmaz'ın haberine göre, dünyanın beklediği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısında yeni gelişmeler yaşanırken, Türkiye’ye ne zaman, kaç adet ve hangi fiyattan geleceği merak ediliyor.

2021’in ilk aylarında Türkiye’de devreye girmesi öngörülen Alman aşısının, doz başına 19.5 dolar olan ücretini, devletin ödemesi planlanıyor. İki doz olarak vurulması gereken aşı, kişi başına 39 dolar ücrete tekabül ediyor.

Buna göre maliyetinin de kişi sayısına göre, 323 milyon 700 bin dolar ile 3 milyar 237 milyon dolar arasında değişebileceği belirtiliyor.

Toplumun yüzde 60'ı bağışıklık kazanmalı

Uzmanlar, toplumun yüzde 60’ının bağışıklık kazanması gerektiğine işaret ediyor. Bazı uzmanlar ise, aşının geleceği tarihlerde toplumsal bağışıklık oranının zaten yüzde 50’lere ulaşacağını, bu sebeple nüfusun sadece yüzde 10’unun aşılanabileceğini kaydediyor.

'Türkiye, klinik çalışmalarda yer aldığı için öncelikli ülkelerden biri'

Klinik çalışmalarda yer aldığı için öncelikli ülkelerden görülen Türkiye’ye, Biontech’in aşıyı makul ücretle vereceği iddia edilirken, net rakam ruhsatlandırma veya ithal izni aşamasında belli olacak.

Yeterli miktarda aşının, kademeli olarak Türkiye’ye girmesi bekleniyor. Zorunluluğu bulunmayan aşı, öncelik sırasıyla 65 yaş üstüne, kronik rahatsızlığı olanlara, 65 yaş altındaki kronik rahatsızlığı olanlara, sağlık çalışanları ve kalabalık yerlerde çalışarak risk oluşturanlara vurulacak.

Kovid-19 Türkiye Platformu, 17 projeden dört aşı adayı hayvan deneylerini başarıyla tamamladı, en kısa sürede klinik deney aşamasına geçecek. 2021'in ikinci çeyreğinde hazır olması beklenen yerli aşı, ayda 50 milyon doz üretilecek, ruhsatlandırmasını ise Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) yapacak.