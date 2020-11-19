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    Erken rezervasyon ödemesine Kovid-19 ayarı

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    Sputnik Türkiye
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    Erken rezervasyon indirimlerinin yarıştığı kasım ayı yeni bir kampanyaya sahne oldu. Turizmciler, kampanyalarına pandemi ayarı yaparak, ödemeleri erteleme seçeneğini devreye aldı.

    Dünya gazetesinden Selenay Yağcı'nın haberine göre, Turizmci erken rezervasyon kampanyalarına pandemi gölgesinde başladı. Pandemi sebebiyle belirsizlik yaşanınca erken rezervasyon kampanyalarına da ‘ödeme erteleme’ ayarı geldi.

    Son dakikacı yerli turist erken rezervasyon kampanyalarından yararlanmaya başlamış, son 2 yılda tatil planını 6 ay evvelden yapmaya başlamıştı. Geçen yıl ise yerli turistin en erken davrandığı yıllardan biriydi. Bu yıl turizmciler, pandemi etkisini hesaba katarak, erken rezervasyon kampanyalarına pandemi ayarı çekti. Turizmci turisti ikna etmeye çalıştığı kadar kendini de korumak istiyor. Böylece şirketler, salgın nedeniyle bir iptal söz konusu olduğunda geri ödemeyi de minimuma indirmiş olacak.

    Jolly, 2021 yılı Erken Rezervasyon Kampanyasını Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, CEO Mert Vardar ve tüm departman yetkililerinin de katılımıyla düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Jolly, yaz erken rezervasyon dönemini 9 Kasım itibarıyla başlattı. Tatilin sadece dörtte birini şimdi ödeyip, kalanını tatile 3 gün kala tamamlayabilme fırsatının sunulduğu kampanyanda Jolly, yüzde 50’ye varan erken rezervasyon indirimleri, kesintisiz iptal hakkı ve fiyat farkı iade garantisi gibi imkanlar sunuyor.

    'İadelerin yüzde 90’ını yaptık'

    Mete Vardar, salgın sebebiyle yaşanan iadelerin de yüzde 90’ını yaptıklarını, kalan kısmının ise bu ay tamamlanacağını açıkladı. Pandemi döneminde yaşanan zorluğa dikkat çeken Mete Vardar, “Pandemi başladığında bizim otellerde 170 milyon lira avans ödememiz vardı. Bu süreçte misafirlerimizin desteğiyle, 27 Haziran ile birlikte oldukça iyi bir iş yaptık. Otellerdeki avans ödemelerimizi önemli ölçüde erittik. Kalanlarını da 2021’e aktardık. Daha önce ekim ayında yaptığımız ön ödemeleri bundan sonra ocak-şubat gibi yapacağız. Şu anda başlattığımız kampanya 7 Aralık’a kadar sürecek. Bu tarihe yakın, oturacağız ve kampanyanın devam edip etmeyeceğine karar vereceğiz. Toplam misafirimizin yüzde 53’ü tatilini erteledi. Yüzde 47’lik kısmını ise işlerimiz açıldıktan sonra sağlıklı bir şekilde yönettik” diye konuştu. 9 Kasım’da başlattıkları erken rezervasyon kampanyasında 2019’un aynı döneminin seviyesini yakaladıklarını açıklayan Mete Vardar, yurt dışı ve kültür turları ile ilgili daha büyük kampanyalar yapacaklarını söyledi. Vardar, ‘’Misafir bu turlarda toplam tutarın yüzde 10’unu ödeyecek. Geri kalanını ise son gün ödeyebilecek’’ dedi.

    ETS 4 ay erteliyor

    ETS'de 2021 yazı için erken rezervasyon dönemi yüzde 50’ye varan indirimlerle başladı. Şirket bu yıl erken rezervasyonun cazip fiyat avantajlarına ek olarak ödemeleri de 4 ay erteliyor. ETS, böylece herhangi bir iptal durumunda para iadesi işlemlerini de en aza indirmeyi hedefliyor. Tek seferde yapılan ödeme işleminde ya da 3, 6 veya 9 taksitli işlemlerde geçerli olan ödeme erteleme fırsatı ile rezervasyonunu şimdi yapanlar hem az ödüyor hem de ödemlerine bahar döneminde başlıyor.

    Tatilsepeti’nden 'Varınca Para' kampanyası

    Tatilsepeti, 'Varınca Para' kampanyasıyla 18 aya varan taksit imkanı sağlayarak misafirlerine, ödemeleri de tatille beraber başlatma seçeneği sunuyor. Yalnızca online yapılan rezervasyonlarda geçerli Varınca Para kampanyası, sadece kredi kartı ile yapılan rezervasyonlarda geçerli olup rezervasyonlarınız ile alakalı tüm ödeme süreçleri Tatilsepeti tarafından gerçekleştiriliyor. Kart bilgilerinin rezervasyon esnasında yalnızca Masterpass aracılığıyla doğrulama yapmak için gerekli olduğu bildirilen kampanyada, tahsilat otele giriş gününde otomatik olarak yapılacak.

    Etiketler:
    koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs testi, Koronavirüs, Ödeme, Erken rezervasyon
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