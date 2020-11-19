PlayStation 5 Türkiye’de 8 bin 299 liradan satışa sunuldu

12 Kasım'da ABD, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de satışa çıkan PlayStation 5, bugün Türkiye'de 8 bin 299 liradan satışa sunuldu.

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony tarafından ilk olarak 1994 yılının sonlarında piyasaya sürülen PlayStation ailesinin son üyesi PlayStation 5 (PS5) bugün Türkiye'de satışa sunuldu.

PlayStation Türkiye'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesaja göre PS5 Türkiye'de 8 bin 299 TL fiyat etiketi ile satılacak.

Geçen haftalarda şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt dışında PlayStation 5 Digital Edition 399.99 dolar/euro, PlayStation 5 ise 499.99 dolar/euro fiyat etiketi ile raflardaki yerini alacak.

Sony, platformda yer alacak oyunları da şöyle açıklamıştı: