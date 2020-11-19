Merkez Bankası politika faizini 475 baz puan artırarak yüzde 15'e yükseltti

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 475 baz puanlık artışla yüzde 10.25'ten yüzde 15'e yükseltti. Merkez Bankası faiz artışının yanında fonlama kompozisyonunda sadeleşmeye giderek, artık tüm fonlamanın haftalık repodan yapılacağını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bir hafta vadeli repo ihale faizini (politika faizi) 475 baz puan artırarak yüzde 10.25'ten yüzde 15'e yükseltti.

Faiz kararının ardından dolar 7.55, euro 8.95 seviyesine kadar geriledi.

19 Kasım 2020 Tarihli PPK Kararı: 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı 475 baz puan artırıldı.

Tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verildi. pic.twitter.com/Pgxk7m0Su0 — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) November 19, 2020

'Fonlama haftalık repo üzerinden yapılacak'

"Tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verildi" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir.