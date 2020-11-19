İstanbul’da ekmeğe geçen ay yapılan zammın ardından bir zam daha geldi. Gelen zamla 200 ve 220 gram ekmek, 2 TL’den satılmaya başlandı.

İstanbul’da geçen ay 200 gram ekmek 1.25 TL’den 1.50’ye çıktı. Sonrasında 240 gram ekmek 1.50 TL’den 1.75 TL’ye yükseldi. Fırından fırına fark eden fiyatlarda, kimi fırınlar 200 ve 220 gram ekmeği de 1.75 TL’den sattı. İstanbul’da ekmeğe bir ayda ikinci zam geldi.

T24'ün haberine göre, gelen yeni zamla aynı gramajdaki ekmek 2 TL’den satılmaya başladı. Ekmeğin kilo fiyatı çoğu fırında 10 TL oldu. Zaman ve gramaj değişikliğindeki temel sebebin, İstanbul’da iki farklı komisyonun ekmek fiyatı belirlemesinden kaynaklanıyor.

İstanbul’da valilik ve fırıncılar odasından oluşan komisyon, yaygın olarak satılan ekmeğin fiyatını belirlerken İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı olan fırınlar da kendi fiyatlarını belirledi.

Fırıncı esnafı, un fiyatlarının artması ve maliyetlerin yükselmesi halinde ekmeğe zammın devam edeceğini belirtti. Bir çuval unun fiyatı kısa zamanda 89 TL’den 145 TL’ye yükseldi.