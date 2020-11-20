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    AB liderleri bütçe ve kurtarma programında uzlaşamadı

    © REUTERS / Olivier Matthys
    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202011201043258370-ab-liderleri-butce-ve-kurtarma-programinda-uzlasamadi/

    Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, toplam 1.8 milyar euroluk 2021-2027 yılları bütçesi ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma programı konusunda uzlaşı sağlayamadı.

    AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB üyesi 27 ülke liderinin video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği zirve bitiminde basın toplantısı düzenledi.

    Macaristan ve Polonya'nın oy birliği gereken gelecekteki bütçe ve kurtarma paketini AB fonlarını hukukun üstünlüğü şartına bağlayan mekanizma nedeniyle veto etmesinin ardından Michel, üye ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini, paketin Avrupa'nın ekonomik toparlanması için şart olduğunu söyledi.

    Michel, "Üye ülkelerin büyük çoğunluğu masadaki anlaşmayı kabul ederken bazıları buna destek veremeyeceklerini belirtti. Herkesin kabul edebileceği bir çözüm bulma çabalarını sürdüreceğiz" diye konuştu.

    Bütçe ve kurtarma programındaki 'hukukun üstünlüğü şartı mekanizması' hakkında ikili görüşmeler yapacağını anlatan Michel, durumun çok ciddi olduğunu ama gelecek günlerde yoğun biçimde çalışarak ilerleme sağlamayı hedeflediğini ifade etti.

    Angela Merkel
    © REUTERS / POOL
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    Von der Leyen de toplantıda gelecekteki bütçe, kurtarma programı ve hukukun üstünlüğü mekanizmasının görüşüldüğünü anımsatarak, "Paketin tamamına ihtiyacımız var. Konsey ve Avrupa Parlamentosu bu konuda uzlaştı. Bu konuda ilerlememiz gerekiyor" dedi.

    AB Dönem Başkanı Almanya'nın bir çözüm bulmak üzere görüşmeler yaptığını anlatan Von der Leyen, salgın nedeniyle halkın ve şirketlerin acil biçimde mali destek beklediğini söyledi.

    Von der Leyen, "Şimdi müzakere ederek çözüm bulmaya çalışacağız. Avrupa pek çok kritik durumda çözüm bulup ilerlemiştir" diye konuştu.

    Kovid-19 aşısına izin hazırlığı

    Toplantıda salgınla mücadele ve Kovid-19 aşı çalışmaları gibi konuların da ele alındığını anlatan Von der Leyen, "Her şey sorunsuz bir şekilde ilerlerse, Avrupa İlaç Ajansı aralık ayının ikinci yarısında BionTech ve Moderna aşılarına şartlı pazarlama izni verebilir" diye konuştu

    Hukukun üstünlüğü vetosu

    Tartışmaların odağında AB fonlarının hukukun üstünlüğü şartına bağlanması yer alıyor.

    Macaristan ve Polonya, AB bütçesindeki fonların dağıtımını hukukun üstünlüğüne bağlayan mekanizmaya karşı çıkıyor.

    İki ülke bu mekanizmanın kendilerine karşı kullanılacağından çekindikleri için söz konusu oy birliği gereken bütçe ve kurtarma programı paketini veto ediyor.

    Koronavirüs aşısı
    © REUTERS / Dado Ruvic
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    AB üyesi 27 ülkenin liderleri, temmuz ayında yaptıkları 4 gün süren zirvede salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan kurtarma programı ve AB'nin 2021-2027'deki bütçesini içeren yaklaşık 1.8 trilyon euroluk pakette uzlaşı sağlamıştı.

    AB'nin uzun dönem bütçesinin yürürlüğe girmesi için üye ülkelerin oy birliği ve Avrupa Parlamentosu (AP) onayı gerekiyordu. Bu nedenle AB Konseyi ve AP arasında bütçe müzakereleri yapılıyordu.

    AP özellikle bütçede iklim koruma, dijitalleşme, sağlık, gençlik, eğitim, araştırma ve göç alanlarına daha fazla kaynak ayrılmasını, bütçedeki öz kaynakların artırılmasını ve AB fonlarının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanmasını talep etti.

    Geçen günlerde AP ile AB Konseyi Dönem Başkanı Almanya, Birlik fonlarının hukukun üstünlüğü koşuluna bağlanması ve bazı programlara ilave kaynak sağlanmasında siyasi uzlaşı sağladı.

    Uzlaşıya göre, hukukun üstünlüğü konusunda eksikleri olan bir AB üyesi ülkenin fonları kesintiye uğrayabilecek.

    Bu kesinti için AB Konseyinde üye ülkelerin yüzde 55'ini ve Birlik toplam nüfusunun yüzde 65'ini temsil eden nitelikli çoğunluk sağlanması gerekecek.

    Etiketler:
    Avrupa Birliği, Bütçe, Kurtarma fonu, Ekonomik kriz, Koronavirüs, Charles Michel, Ursula von der Leyen
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