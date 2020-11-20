Selvi: Erdoğan tahminimin ötesinde pozitif bir hava vermiş, TOBB üyelerine moral dopingi olmuş

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi Şurası'nda yaşananlarla ilgili olarak "Erdoğan tahminimin ötesinde pozitif bir hava vermiş, TOBB üyelerine moral dopingi olmuş. ’2003-2004’teki Recep Tayyip Erdoğan ile toplantı yaptık’ diyenler oldu" ifadesini kullandı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'Anlaşıldı merkez sıra reformlarda' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Polis telsizlerinin değişmez anonsuydu: ‘Anlaşıldı merkez.’ Merkez Bankası’nın faiz arttırım kararı, piyasalar tarafından anlaşıldı" ifadesiyle başladı.

Selvi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi Şurası'yla ilgili olarak edindiği bilgileri de aktardığı yazısına şöyle devam etti:

"Sabah saatlerinde, acaba faiz artırımı beklentinin altında mı kalacak diye bir endişe vardı. Ama Merkez Bankası 4.75’lik faiz artırımı yaparak, piyasaların beklentilerini karşıladı.

Böylece Naci Ağbal’ın başkanı olduğu yeni Merkez Bankası yönetimi, güven testini başarıyla geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TOBB Ekonomi Şurâsı’nda yüksek faiz konusundaki yaptığı eleştiriye rağmen bu kararın alınması, Merkez Bankası’nın bağımsızlığı konusunda olumlu bir not oldu.

Merkez'in adımı

Merkez Bankası aldığı kararla iki adımı birden attı:

1- Faiz arttırımını yaptı. Piyasaların beklentisini gerçekleştirdi.

2- Sadeleştirmeye gitti. Fonlamasını politika faizi üzerinden yapacağını gösterdi. Böylece karışıklığı ortadan kaldırdı.

'Piyasaları dinleyeceğiz' mesajı

Merkez Bankası bu adımıyla aynı zamanda piyasaları dinleyeceği ve reel ekonominin gerektiği kararları almakta tereddüt etmeyeceği mesajını verdi.

Üç önemli başlık

1- Yeni ekonomi yönetimi piyasalar tarafından desteklendi. Dövizdeki gerileme ile piyasalar yeni yönetime kredi açtığını gösterdi. Türkiye’nin nisan ayında 628’i gören risk pirimi 391.20’ye geriledi.

2- Merkez Bankası güçlü faiz arttırımı kararı ile piyasalarla uyumlu olduğu mesajını verdi.

3- Şimdi sıra yakalanan olumlu havanın reformlarla desteklenmesine geldi.

Çünkü ekonomi sadece para piyasalarından ibaret değil. Yerli ve yabancı yatırımcının teşvik edilmesi gerekiyor.

Vatandaşa acı reçete uygulanacak mı?

Böylece Erdoğan’ın sözünü ettiği ’acı reçete’nin biri gerçekleşti. Peki vatandaşa uygulanacak olan acı reçeteler var mı? Kamunun birtakım kararları alması beklenebilir. Ama Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğu sürece vatandaşa acı reçete uygulatmaz.

Yüksek faiz çelişkisi mi?

Erdoğan’ın ’Yüksek faizle yatırım olmaz’ yaklaşımında bir yanlışlık yok. 4.75 puanlık bir faiz arttırımı, piyasaların bir gereğiydi. Uygulandı. Özellikle de dövizde roket hızıyla yaşanan artışı durdurmak için. Normalde iş dünyası faiz arttırımını destekler mi? Desteklemez. Ama dövizin istikrara kavuşması açısından destekledi. Nihayetinde yatırım ortamını iyileştirmek için faizlerin düşürülmesine de sıra gelecek.

Üç alanda reform

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz’ demişti. TOBB Ekonomi Şurâsı’nda ise ’Artık vites yükseltmenin bile yeterli olmadığı, araç değiştirmenin gerektiği bir dönemdeyiz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız’ diye konuşmuştu.

İhracatçılarla toplantı

Cumhurbaşkanı bir süredir ara verdiği sektör temsilcileriyle görüşmelere başladı. Geçen hafta YASED’le görüşmüştü. Dün de Türkiye İhracatçılar Heyeti’yle bir araya geldi. Başkanlık sistemiyle birlikte Cumhurbaşkanı artık icranın başı. O nedenle Erdoğan’ın doğrudan sektör temsilcileriyle görüşmesi çok önemli. Ayrıca ekonomideki olumsuzluğun faturasını siyaseten ödeyen tek bir kişi var, o da Recep Tayyip Erdoğan. Ekonominin önemini bilen Özal ve Demirel de böyle yapardı. Ekonomi yönetimiyle birlikte sektör temsilcileriyle bir araya gelirlerdi.

‘2003-2004’teki Erdoğan'

TOBB’un düzenlediği ekonomi şurâsından sonra oda ve borsa başkanlarının nabzını tutmaya çalıştım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahmin ettiğimin ötesinde ’pozitif bir hava’ vermiş. Pandemi nedeniyle ekonominin zor bir dönemden geçtiği süreçte, TOBB üyelerine moral dopingi olmuş. ’2003-2004’teki Recep Tayyip Erdoğan ile toplantı yaptık’ diyenler oldu. Bir başkan ’2004’te de başkandım. O zaman Erdoğan, Başbakan’dı. Toplantı yaptık. Şimdi 2004’te Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığım toplantıdaki havayı yaşadım’ dedi. Bu algı çok önemli. Çünkü ekonomi güven üzerine yürür.

Hukukun reformu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek olması önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüştüğü sektör temsilcilerine, iki bakanın kendileriyle toplantı yapacağını belirtip ’Hukuk reformuyla ilgili toplantı yapacaklar. Hazırlık yapın’ diye talimat vermiş. Bu da Erdoğan’ın o toplantıdan çıkacak sonuçları önemsediğini gösteriyor.

Görünen o ki uçak burnunu yukarıya doğru yükseltti."