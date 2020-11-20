Bakan Elvan: Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları belirleme ve uygulama görevi Merkez Bankası'na aittir

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları ve araçları belirleme ve uygulama görevi Merkez Bankası'na aittir" açıklamasında bulundu.