Bakan Elvan: Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları belirleme ve uygulama görevi Merkez Bankası'na aittir

"Merkez Bankası'nın parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı çalışması, fiyat istikrarı amacına ulaşabilmesi açısından kritik önem arz etmektedir" diyen Elvan, şunları söyledi:
- Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları ve araçları belirleme ve uygulama görevi Merkez Bankası'na aittir.
- Başta finansal kurumlar olmak üzere ilgili tüm kurumların idari kapasitelerini güçlendirecek ve operasyonel yetkinliklerini artıracağız.
- Merkez Bankası, şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırarak önümüzdeki dönemde sade bir para politikası çerçevesi benimseyeceğini ilan etti.
- Maliye, finansal sektör ve kamu finansmanı politikalarımızı fiyat istikrarını kalıcı bir biçimde sağlayacak şekilde oluşturacağız.
Ayrıntılar geliyor.
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