Dolar ve euro haftaya yükselişle başladı

Geçen hafta son 1 ayın en düşük seviyesi olan 7.50'ye kadar çekilen dolar/TL yeni haftaya yükselişle başladı. Sabah saatlerinde dolar/TL 7.70'in üzerine çıkarken, euro/TL ise 9.20'nin üzerinde.

Koronavirüs aşısının aralık ayında başlama ihtimalinin güçlenmesiyle küresel piyasalarda iyimser bir hava yaşanırken başlarken yurt içi piyasalarda Türk Lirası, yabancı para birimleri karşısında sınırlı da olsa haftaya değer kaybıyla başladı.

Geçtiğimiz hafta faiz artışı kararının da desteğiyle 7.5065 ile son 1 ayın en düşük seviyelerine kadar çekilen dolar/TL, bu haftanın ilk işlem gününde 7.75'e kadar yükseldi. Euro/TL'de de 9.20 seviyesinde işlem görüyor.

Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0.40 değer kazanarak, haftaya 1.329.29 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5.34 puan ve yüzde 0.40 değer kazanarak, 1.329.29 puanla rekor seviyeye yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0.12 gerilerken, holding endeksi yüzde 0.59 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1.39 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise bankacılık oldu.