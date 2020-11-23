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    İstinyePark

    Ferit Şahenk, İstinyePark'taki hisselerini Katar'a satıyor

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    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202011231043272760-ferit-sahenk-istinyeparktaki-hisselerini-katar-devletine-satiyor/

    Varlık satışına devam eden Ferit Şahenk, İstinyePark’ta yüzde 42’lik hissesini dünyanın en büyük fonlarından olan Qatar Holding LLC'ye 1 milyar dolara satmaya hazırlanıyor.

    Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre, Doğuş Grubu, bankalarla gerçekleştirdiği yapılandırma sonrası başladığı varlık satışına devam ediyor.  2018’de bankalarla masaya oturan Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şahenk, başta turizm, restoran ve yat işletmeciliği olmak üzere birçok faaliyetini satmış bazılarında da yeni ortaklığa gitmeye başlamıştı.

    Akdeniz çanağının en büyük yat limanı işletmecisi haline gelen Doğuş, geçen yıl 75 milyar doları yöneten Lüksemburg merkezli ünlü fon CVC Capital Partners ile masaya oturmuş sahibi olduğu BAE, Yunanistan ve Hırvatistan’daki marinalarını satmıştı.

    Ardından Türkiye ve yurtdışındaki otelleri de birer birer elden çıkaran Doğuş Grubu, şimdi de İstanbul’daki en önemli alışveriş merkezlerinden olan İstinyePark’taki hisselerini devretmeye hazırlanıyor.

    Şahenk’in İstinyePark’ta yüzde 42’lik bir hissesi vardı. 2 yıldır satışı konuşulan İstinyePark için Şahenk, bir talip buldu. 1 milyar dolar civarında değer biçilen İstinyePark’taki yüzde 42’lik hisseyi almaya hazırlanan ise dünyanın en büyük fonlarından olan Qatar Holding LLC. Doha merkezli Qatar Holding LLC, Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret AŞ’nin ve dolayısıyla İstinyePark Alışveriş Merkezi’nin ortak kontrolünü devralacak.

    Resmi kurumlara da başvuran her iki şirketin önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapması bekleniyor. Bilindiği üzere İstinye Park’ın bir diğer ortağı ise Orjin Grubu. Katarlı şirketin, Orjin Grubu ile kalan yüzde 58’lik hisseyi devralmak için görüşme yapıp yapmadığı ise tam olarak bilinmiyor.

    Finansbank'ın da ortağı

    İstinyePark’a ortak olan Katarlı Qatar Holding LLC, dünyanın en büyük fonlarından Qatar Investment Authority’ye (QIA) ait. 335 milyar dolarlık varlığıyla dikkat çeken Katar hükümetinin petrol ve doğalgaz fazlasını yönetmek için Katar Emiri Hamad bin Khalifa Al Thani tarafından 2005’te kuruldu. Ortadoğu’nun en büyük emlak yatırım şirketlerinden Qatar Diar’ı da kontrol eden şirket, 2015’te Finansbank’ı 2.75 milyar dolara satın alan Qatar National Bank’ın da yüzde 50 ortağı. Dünyaca ünlü bankacılık devi Barclays’in yüzde 12.7’sini, Volkswagen Group, Porsche, Hochtief Sainsbury’s de yüzde 17’lik payı bulunan QIA, Technip, Air Liquide, Vinci SA, GDF Suez, Veolia, Vivendi, Royal Monceau, France Telecom, Areva, Credit Suisse gibi devlere de ortak.

    Katar Caddesi’ne Katarlı yatırım

    2003 yılında tasarlanan, 2007’de inşaatı tamamlanan İstinye Park, Türkiye’nin en canlı alışveriş merkezlerinden biri. Yaklaşık 300 mağaza ve 90 bin metrekarelik alışveriş merkezinde 3 bin 200 araç kapasiteli otoparkı bulunuyor. Aynı zamanda alışveriş merkezinin hemen yanında İstinye Park Sitesi de yer alan projenin bulunduğu cadde ise 2015 yılı öncesinde İstinye Bayırı Caddesi olarak biliniyordu. O dönemki İstanbul Büyükşehir Belediye Yönetimi, 5 yıl önce caddenin adını Katar Caddesi olarak değiştirdi. Bir anlamda bu satın alma ile Katar Devleti, Katar Caddesi’ni mesken tutmuş oldu.

    Geçen yıl Katar Hükümeti ile anlaşma imzalamıştı

    Doğuş Grubu ve Katarlı şirketler arasındaki ilk anlaşma bu değil.  2018’de, Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sheikh Ahmed bin Jassim bin Mohammed Al-Thani’nin Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şahenk ile Davos Zirvesi’nde bit görüşme yapmıştı. Bu zirvenin ardından 2019 yılı Aralık ayında Şahenk, Katar Yatırım Geliştirme Ajansı (The Investment Promotion Agency of Qatar-IPAQ) Başkanı Şeyh Ali Alwaleed Al Thani ile yatırım ve işbirliği için bir araya gelmişti. İmzalanan anlaşmada Doğuş Grubu’nun, Katar pazarına daha fazla yiyecek içecek markası sunmasına karar verilmişti.

    Etiketler:
    Doğuş Grubu, Qatar Holding LLC, İstinyePark, Ferit Şahenk
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