Kayıt
13:23 23 Kasım 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Fitch Ratings

    Fitch Ratings, Türk Telekom'un notunu yükseltti

    © AA
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 133
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102642/09/1026420960_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_628d7eef5b4387c5a0a2918a286a1db4.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202011231043273589/

    Fitch Ratings, Türk Telekom'un 'Uzun Vadeli Ulusal' notunu 'AA+'dan 'AAA'ya yükseltti. Kuruluş, Türk Telekom'un yerel para birimi notunu (IDR) teyit ederek Görünümü 'Negatif'ten 'Durağan'a revize etti.

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk Telekom'un 'Uzun Vadeli Ulusal' notunu "AA+ (tur)"dan "AAA (tur)"a yükseltti.

    Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, "Güçlü finansal performansımız meyvelerini veriyor. Önümüzdeki dönemde de hem ülkemizin hem de yatırımcılarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin giderek artan finansal performansı kredi derecelendirme kuruluşlarının da dikkatini çekti.

    Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yıllık değerlendirmesi sonrasında Türk Telekom'un kredi notunda ve görünümünde pozitif yönlü değişikliğe gitti.

    Fitch Ratings yıllık değerlendirmesini tamamlayarak Türk Telekom'un Uzun Vadeli Ulusal notunu 'AA+ (tur)'dan 'AAA (tur)'a yükseltti.

    Fitch Ratings agency
    © Sputnik / Vladimir Pesnya
    Fitch Ratings'ten koronavirüs açıklaması
    Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 2020'nin ilk 9 ayındaki güçlü finansal performanslarının, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının da dikkatini çektiğini bildirdi.

    Güçlü bilançoları ve yatırımlarıyla, önlerini çok net gördüklerini belirten Önal, şunları kaydetti:

    "Finansal performansımız meyvelerini veriyor. Fitch Ratings'in son değerlendirmesine de bu perspektiften bakıyoruz. Hissedarlarımıza olan sorumluluğumuzu yerine getirmek için büyüme, operasyonel verimlilik ve güçlü nakit akışı sağlamaya odaklanmayı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de hem ülkemizin hem de yatırımcılarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz. Tüm birikimimizi ülkemiz için harcamaya devam edeceğiz."

    Türk Telekom'dan yukarı yönlü revizeler gelmişti

    Türk Telekom'un kısa süre önce açıkladığı 2020 dokuz aylık finansal sonuçlarda da başarı grafiği yükselmiş ve şirket bu başarılı performansın ardından 2020 yatırım öngörülerini de yukarı yönlü revize etmişti.

    Yüzde 19 büyüme ile 20.6 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom'un halka arzdan bu yana en yüksek ilk 9 aylık net karı da 2 milyar TL'yi aşmıştı.

    Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ilk 9 ayda 9.7 milyar TL'ye ulaşan Türk Telekom'un FAVÖK marjı ise yüzde 47 olarak açıklanmıştı.

    Fitch Ratings
    © AA
    Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı
    Fitch yayınladığı raporda, Türk Telekom için yapılan not artışı ve pozitif görünüm değişikliğinin, Şirketin 2020 yılındaki güçlü performansını, net borçlarının içindeki yabancı para payının azalmasını ve lider entegre telekom operatörü olarak güçlü pozisyonunu yansıtmakta olduğunu belirtti. 

    Kuruluş ayrıca Türk Telekom'un yerel para birimi notunu (IDR) teyit ederek Görünümü 'Negatif'ten 'Durağan'a revize etti.

    Türk Telekom'un yabancı para notu (IDR) ise 'BB-' ve öncelikli teminatsız yabancı para borç notu 'BB-' olarak teyit edildi.

    Etiketler:
    kredi değerlendirme, değerlendirme, Not, Türk Telekom, Fitch Ratings
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    protesto - ABD - koronavirüs
    New York'ta karantina karşıtları maske yaktı
    Karikatür
    İran’dan komşu ülkelere ‘Trump gitti, işbirliği elini uzatıyoruz’ çağrısı
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet