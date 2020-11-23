Bakan Elvan: Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin olarak "İş dünyası ve STK'lar ile yapacağımız toplantılar öncesi değerlendirme yaptık. Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kişisel Twitter hesabında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'le gerçekleştirdiği görüşmeye dair paylaşımda bulundu.

Elvan, "Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'le bir araya geldik. İş dünyası ve STK’lar ile yapacağımız toplantılar öncesi bir değerlendirme yaptık. Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız" dedi.

Adalet Bakanımız Sn. @abdulhamitgul ile bir araya geldik. İş dünyası ve STK’lar ile yapacağımız toplantılar öncesi bir değerlendirme yaptık. Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız. pic.twitter.com/ktuSDLlItP — Lütfi Elvan (@lutfielvan) November 23, 2020

​Dünya gazetesinin edindiği bilgilere göre, Gül ve Elvan önümüzdeki dönemde, TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD gibi iş dünyası örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yapacaklar.

Bu görüşmelerde, başta yabancı yatırımlar olmak üzere, genel olarak yatırım ortamının iyileştirilmesi noktasında yargı alanında atılması gereken adımlar ele alınacak. İş dünyasının talepleri dinlenecek.