TCMB Başkan Yardımcısı Özbaş: Önceki fonlama gereksiz derecede karmaşıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, bankanın önceki dönemdeki fonlamasının gereksiz derecede karmaşık olduğunu belirtti.

Son toplantısında sadeleşme kararı alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, bankanın önceki dönemdeki fonlamasının karmaşık olduğunu belirtti.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Zirvesi'nde konuşan Özbaş, ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Özbaş, "Son koronavirüs tedbirlerinin Türkiye ekonomisi üzerinde muhtemelen sınırlı etkisi olacak. Göstergeler toparlamanın Ekim'de de sürdüğünü gösteriyor. 2020'de yüksek ihtimalle pozitif büyüme gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Türk Lirası'nda değer kaybının şirketler için yarattığı riskler konusunda tetikte olduklarını söyleyen Özbaş şirket bilançolarına yönelik risklerin yönetilebilir seviyede olduğunu belirtti.

TCMB son toplantısında politika faizini 475 baz puan artırarak yüzde 15 seviyesine çıkarmıştı. Banka toplantıda tüm fonlamanın haftalık repodan sağlanmasına da karar vermişti.

Dr. Oğuzhan Özbaş, TCMB Başkan Yardımcılığı görevine 30 Ağustos 2019 tarihinde atanmıştı.