Dolar ve euro yeniden tırmanışa geçti

Ekonomi yönetiminin değişimi, piyasalara verilen olumlu mesajlar ve faiz kararı derken Türk Lirası'nda yaşanan güçlü değer artışı bu hafta tersine döndü.

Haftanın ilk gününde dolar/TL, geçtiğimiz hafta gördüğü iki ayın en düşük seviyesi olan 7.50'nin yüzde 6 üzerine koydu ve 7.95'e kadar tırmandı.

Döviz kurlarındaki yükseliş bu sabah piyasaların açılmaya başlamasıyla yeniden hız kazandı. Dolar/TL 7.94, euro/TL ise 9.42 seviyelerinde işlem görüyor.