Benzine 37 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 37 kuruş zam geldi.

Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 37 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6.71 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7.08 lira olacak.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



26/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 37 KRŞ/LT



pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS #MaskeniTak 😷 (@trepgis) November 25, 2020

Benzinin litresi İstanbul'da 6.69 liradan 7.06 liraya, İzmir'de 6.75 liradan 7.12 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.