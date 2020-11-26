Rusya’dan Çin’e LNG ihracatında eylülde rekor kırıldı

Çin’in yayınladığı gümrük istatistiklerine göre, Rusya’dan Çin’e sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatı 899 milyon metreküp gerçekleşerek önceki aya ve geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse iki katına çıktı.

Rusya’dan Çin’e LNG ihracatı eylül ayında, tarihinin en büyük rakamına ulaştı. Ayrıca önceki yıllarda aynı dönemde yapılan sevkiyatlardan en az 3 katı olarak gerçekleşti.

Rusya, Çin’e LNG sevkiyatında eylül ayında ikinci sıraya yükselerek sadece Avustralya’nın gerisinde kaldı. Rusya, ağustos ayında Avustralya, Katar, Endonezya ve Malezya’dan sonra dördüncü sıradaydı.

Bu arada ABD’nin, Çin’e LNG ihracatını ağustos ayındaki 345 milyon metreküpten eylül ayında 373 milyona çıkarması dikkatleri çekiyor.