Zorunlu karşılıklarda yeni dönem: 12.3 milyar TL ve 5.7 milyar dolar piyasadan çekilecek

Bankalara uygulanacak zorunlu karşılıklardaki reel kredi büyümesine göre getirilmiş olan farklılaştırma kaldırılırken, TL ve yabancı para yükümlülüklere uygulanan zorunlu karşılık oranları artırıldı. Yapılan bu değişikliklerle birlikte piyasadan 12.3 milyar lira ve 5.7 milyar dolar karşılığı döviz çekilmiş olacak.

Merkez Bankası (TCMB) zorunlu karşılıklarda (ZK) kredi büyümesine göre farklılaşmayı kaldırırken, TL ve yabancı para ZK'ları da belirli vadelerde artırdı.

Zorunlu karşılıklarda yapılan değişikliklerle bilrlikte piyasalardan yaklaşık 12.3 milyar TL ve 5.7 milyar dolar çekilecek.

Dünya'nın aktardığına göre, zorunlu karşılıklarda reel kredi büyümesine göre farklılaşmanın kaldırılmasının yanı sıra faiz/nema oranları uygulaması da kaldırıldı.

TCMB, ZK ve faiz/nema oranlarının tüm sektör için aynı oranlar üzerinden uygulanmasına ve TL cinsinden ödenen ZK faiz/nema oranının tüm sektör için yüzde 12 olarak uygulanmasına karar verdi.