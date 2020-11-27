Albayrak'ın Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevi sona erdi

İletişim Başkanlığı görevlerinden aflarını talep eden Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliklerinin sona erdiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu'nu atadı.

Türkiye Varlık Fonu yönetiminde görev değişimi yaşandı. İletişim Başkanlığı'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, görevlerinden aflarını talep eden Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliklerinin sona erdiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu'nu atadı.

Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümü mezunu olan Dağlıoğlu, IE Business School’da ve Bahçeşehir Üniversitesi Strategic Marketing and Brand Management alanlarında çift yüksek lisans yaptı.

Başbakanlık’ta geçmişte Yatırım Ajansı Başkan Yardımcılığı’nda bulunan Dağlıoğlu aynı kurumda Kamu-Özel Sektör İş Birliği Daire Başkanlığı görevini yaptı. Dağlıoğlu bu yılın şubat ayında Yatırım Ofisi Başkanlığı görevine atanmıştı.