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    Trafik, İstanbul

    2021 MTV ödemeleri belli oldu

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    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202011281043306859-2021-mtv-odemeleri-belli-oldu/

    Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) 2021 yılı için artış oranı belli oldu. Motorlu Taşıtlar Vergisi için artış oranını belirleyen yeniden değerleme oranı Resmi Gazete’ye yayımlandı.

    Hürriyet'in haberine göre; Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor.

    01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.

    İşte 2021 yılında araç sahiplerinin ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları...

    01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
    1-3 yaş

    0-1300 cc

    2019 MTV: 861 lira

    2020 MTV: 964 lira

    2021 MTV: 1051 lira

    1301-1600 cc 

    2019 MTV: 1499 lira

    2020 MTV: 1678 lira

    2021 MTV: 1830 lira

    01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
    1-3 yaş

    1601-1800 cc

    2019 MTV: 2647 lira

    2020 MTV: 2964 lira

    2021 MTV:  3234 lira

    1801-2000 cc

    2019 MTV: 4170 lira

    2020 MTV: 4670 lira

    2021 MTV: 5095 lira

    01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

    4-6 yaş

    0-1300 cc

    2019 MTV: 600 lira

    2020 MTV: 672 lira

    2021 MTV:  733 lira

    1301-1600 cc

    2019 MTV: 1124 lira

    2020 MTV: 1258 lira

    2021 MTV:  1372 lira

    01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

    4-6 yaş

    1601-1800 cc

    2019 MTV: 2068 lira

    2020 MTV: 2316 lira

    2021 MTV: 2526 lira

    1801-2000 cc

    2019 MTV: 3211 lira

    2020 MTV: 3596 lira

    2021 MTV:  3923 lira

    01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

    7-11 yaş

    0-1300 cc

    2019 MTV: 336 lira

    2020 MTV: 376 lira

    2021 MTV:  410 lira

    1301-1600 cc

    2019 MTV: 652 lira

    2020 MTV: 730 lira

    2021 MTV: 796

    01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

    7-11 yaş

    1601-1800 cc

    2019 MTV: 1218 lira

    2020 MTV: 1364 lira

    2021 MTV: 1488 lira

    1801-2000 cc

    2019 MTV: 1888 lira

    2020 MTV: 2114 lira

    2021 MTV: 2306 lira

    NTV'de yer alan habere göre, 2019 yılında taşıtlardaki değer 46 bin 300 liranın altındakiler, 81 bin 100 lirayı aşmayanlar ve 81 bin 100 liranın üstündekiler olarak ayrılıyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan tam listede taşıt değerleri de yükseltildi. 

    1301-1600 motor hacmindeki otomobillerde 51 bin 800 lirayı aşmayanlar, 90 bin 800 lirayı aşmayanlar ve 90 bin 800 lirayı aşanlar olarak değiştirildi. 1.600 motor hacminin üstündeki taşıtlar için de değerler değiştirildi. 1.601-1800 motor hacmine sahip 1-3 yaş grubu taşıtlarda 129 bin 800 lirayı aşan ve aşmayan olarak değiştirildi. 1.801-2.000 motor gücündeki taşıtlarda da 129 bin 800 lirayı aşan ve aşmayan olarak değerler değiştirildi. Taşıt değeri vergisiz fiyat anlamına geliyor.

    01.01.2018 SONRASI TESCİL
    1-3 yaş

    0-1300 cc

    Matrahı 51 bin 800 liraya kadar

    2019 MTV: 861 lira

    2020 MTV: 964 lira

    2021 MTV: 1051 lira

    Matrahı 51 bin 800 - 90 bin 800 lira arası

    2019 MTV: 946 lira

    2020 MTV: 1059 lira

    2021 MTV: 1155 lira

    Matrahı 90 bin 800 lira ve üstü

    2019 MTV: 1033 lira

    2020 MTV: 1156 lira

    2021 MTV: 1261 lira

    01.01.2018 SONRASI TESCİL
    1-3 yaş

    1301-1600 cc

    Matrahı 51 bin 800 liraya kadar

    2019 MTV: 1499 lira

    2020 MTV: 1678 lira

    2021 MTV:  1830 lira

    1301-1600 cc

    Matrahı 51 bin 800 - 90 bin 800 lira arası

    2019 MTV’si: 1649 lira

    2020 MTV’si: 1846 lira

    2021 MTV: 2014 lira

    1301-1600 cc

    Matrahı 90 bin 800 lira ve üstü

    2019 MTV’si: 1799 lira

    2020 MTV’si: 2014 lira

    2021 MTV: 2197 lira

    01.01.2018 SONRASI TESCİL
    1-3 yaş

    1601-1800 cc

    Matrahı 129 bin 800 lira

    2019 MTV: 2911 lira

    2020 MTV: 3260 lira

    2021 MTV: 3557 lira

    1601-1800 cc

    Matrahı 129 bin 800 lira ve üstü

    2019 MTV: 3176 lira

    2020 MTV: 3557 lira

    2021 MTV: 3881 lira

    01.01.2018 SONRASI TESCİL
    1-3 yaş

    1801-2000 cc

    Matrahı 129 bin 800 lira

    2019 MTV’si: 4586 lira

    2020 MTV’si: 5136 lira

    2021 MTV:  5603 lira

    1801-2000 cc

    Matrahı 129 bin 800 lira ve üstü

    2019 MTV’si: 5003 lira

    2020 MTV’si: 5603 lira

    2021 MTV: 6113 lira

    İlk taksidi Ocak ayında yapılacak MTV ödemelerinin 2. taksit ödemeleri Temmuz ayında gerçekleşecek.

    Ödemeler www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartlarıyla, vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecek.

    Etiketler:
    Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), MTV
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