2021 MTV ödemeleri belli oldu

Hürriyet'in haberine göre; Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor.
01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.
İşte 2021 yılında araç sahiplerinin ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları...
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
1-3 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 861 lira
2020 MTV: 964 lira
2021 MTV: 1051 lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 1499 lira
2020 MTV: 1678 lira
2021 MTV: 1830 lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
1-3 yaş
1601-1800 cc
2019 MTV: 2647 lira
2020 MTV: 2964 lira
2021 MTV: 3234 lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 4170 lira
2020 MTV: 4670 lira
2021 MTV: 5095 lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
4-6 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 600 lira
2020 MTV: 672 lira
2021 MTV: 733 lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 1124 lira
2020 MTV: 1258 lira
2021 MTV: 1372 lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
4-6 yaş
1601-1800 cc
2019 MTV: 2068 lira
2020 MTV: 2316 lira
2021 MTV: 2526 lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 3211 lira
2020 MTV: 3596 lira
2021 MTV: 3923 lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
7-11 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 336 lira
2020 MTV: 376 lira
2021 MTV: 410 lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 652 lira
2020 MTV: 730 lira
2021 MTV: 796
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
7-11 yaş
1601-1800 cc
2019 MTV: 1218 lira
2020 MTV: 1364 lira
2021 MTV: 1488 lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 1888 lira
2020 MTV: 2114 lira
2021 MTV: 2306 lira
NTV'de yer alan habere göre, 2019 yılında taşıtlardaki değer 46 bin 300 liranın altındakiler, 81 bin 100 lirayı aşmayanlar ve 81 bin 100 liranın üstündekiler olarak ayrılıyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan tam listede taşıt değerleri de yükseltildi.
1301-1600 motor hacmindeki otomobillerde 51 bin 800 lirayı aşmayanlar, 90 bin 800 lirayı aşmayanlar ve 90 bin 800 lirayı aşanlar olarak değiştirildi. 1.600 motor hacminin üstündeki taşıtlar için de değerler değiştirildi. 1.601-1800 motor hacmine sahip 1-3 yaş grubu taşıtlarda 129 bin 800 lirayı aşan ve aşmayan olarak değiştirildi. 1.801-2.000 motor gücündeki taşıtlarda da 129 bin 800 lirayı aşan ve aşmayan olarak değerler değiştirildi. Taşıt değeri vergisiz fiyat anlamına geliyor.
01.01.2018 SONRASI TESCİL
1-3 yaş
0-1300 cc
Matrahı 51 bin 800 liraya kadar
2019 MTV: 861 lira
2020 MTV: 964 lira
2021 MTV: 1051 lira
Matrahı 51 bin 800 - 90 bin 800 lira arası
2019 MTV: 946 lira
2020 MTV: 1059 lira
2021 MTV: 1155 lira
Matrahı 90 bin 800 lira ve üstü
2019 MTV: 1033 lira
2020 MTV: 1156 lira
2021 MTV: 1261 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL
1-3 yaş
1301-1600 cc
Matrahı 51 bin 800 liraya kadar
2019 MTV: 1499 lira
2020 MTV: 1678 lira
2021 MTV: 1830 lira
1301-1600 cc
Matrahı 51 bin 800 - 90 bin 800 lira arası
2019 MTV’si: 1649 lira
2020 MTV’si: 1846 lira
2021 MTV: 2014 lira
1301-1600 cc
Matrahı 90 bin 800 lira ve üstü
2019 MTV’si: 1799 lira
2020 MTV’si: 2014 lira
2021 MTV: 2197 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL
1-3 yaş
1601-1800 cc
Matrahı 129 bin 800 lira
2019 MTV: 2911 lira
2020 MTV: 3260 lira
2021 MTV: 3557 lira
1601-1800 cc
Matrahı 129 bin 800 lira ve üstü
2019 MTV: 3176 lira
2020 MTV: 3557 lira
2021 MTV: 3881 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL
1-3 yaş
1801-2000 cc
Matrahı 129 bin 800 lira
2019 MTV’si: 4586 lira
2020 MTV’si: 5136 lira
2021 MTV: 5603 lira
1801-2000 cc
Matrahı 129 bin 800 lira ve üstü
2019 MTV’si: 5003 lira
2020 MTV’si: 5603 lira
2021 MTV: 6113 lira
İlk taksidi Ocak ayında yapılacak MTV ödemelerinin 2. taksit ödemeleri Temmuz ayında gerçekleşecek.
Ödemeler www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartlarıyla, vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecek.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)