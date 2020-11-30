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    Bütçe açığı hedefi yüzde 76

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202011301043313355-butce-acigi-hedefi-yuzde-76/

    2021 yılı bütçesi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Bütçe giderleri 1 trilyon 346 milyar lira, faiz hariç giderler 1 trilyon 166.6 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 101.1 milyar lira, vergi gelirleri 922.7 milyar lira, bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörüldü.

    Dünya'dan Canan Sakarya'nın haberine göre, Meclis Plan Bütçe Komisyonu bütçe mesaisini tamamladı. 2021 yılı bütçesinin Meclis Genel Kurul’daki görüşmeleri 7 Aralık Pazartesi günü başlayacak.

    2021 yılında gelir vergisi 195.3 milyar lira, kurumlar vergisi 105.2 milyar lira, ÖTV 213.7 milyar lira, dahilde alınan KDV 70.6 milyar lira, ithalatta alınan KDV 194.9 milyar lira, MTV 18.5 milyar lira, BSMV 28.5 milyar lira, damga vergisi 23.8 milyar lira, harçlar 34.4 milyar lira, diğer vergiler 37.9 milyar lira olarak bütçede yer aldı.

    Ertelenen konaklama vergisi bütçeden çıkarıldı

    17 Ekim'de Meclis'e sunulan 2021 bütçesinde 1 milyar lira olarak öngörülen, ancak bütçenin sunumundan sonra kanunlaşan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 1 Ocak 2022’ye ertelenen konaklama vergisinden öngörülen 1 milyar liralık gelir, AK Parti’nin verdiği önergeyle 2021 bütçe gelir tahmin cetvelinden çıkarılarak, ‘Beyana Dayanan KDV’ ve buna bağlı olarak ‘Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi’ kalemine aktarıldı.

    Önergenin gerekçesinde 'Beyana Dayanan KDV' ve buna bağlı olarak 'Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi'ne yönelik 2021 Yılı Bütçe Gelir tahmini tutarının ekonomik aktivitede meydana gelebilecek canlanmaya bağlı olarak artırıldığı kaydedildi.

    Borsa İstanbul'da Katar'a yapılan satış

    Cumhurbaşkanlığının bütçesinin görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar’la yapılan işbirliği ve Borsa İstanbul’da kurulan ortaklık konusunda milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

    Katar’la yapılan anlaşmalarda ve yapılan işbirliklerinin 'kazan-kazan' anlayışına dayandığını belirten Oktay, "Askeri, enerji, gıda, savunma, turizm, ekonomik sanayi, uluslararası ticaret, serbest bölgeler ve su kaynaklarının yönetimi gibi alanlarda ülkemize katma değer kazandıracak niteliğe sahiptir” dedi.

    Yaklaşık 295 milyar dolar değerinde varlığa sahip olan Katar Yatırım Otoritesi’nin (QIA) dünyanın en büyük ulusal varlık fonlarından biri olduğunu söyleyen Oktay, "Fintek konusunda dünya çapında yatırımlar yapan fonların başında gelen QIA’nın halihazırda Londra borsasında da (LSE) yüzde 10.3’lük payı bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Aslında burada Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) yüzde 10’luk hissesi vardı. Onların çıktığı hissenin bir anlamda buranın almasıyla ilgili bir olaydır. Aradaki işlemden de Türkiye olarak da borsa olarak da ciddi kârlar edilmiştir. Şu anda süreç devam ettiği için miktar açıklanmamaktadır. Süreç tamamlandığında bu miktar da zaten kamuoyu ile paylaşılacaktır” açıklamasında bulundu.

    Etiketler:
    EBRD, AK Parti, ÖTV, MTV, KDV, bütçe geliri, Vergi, Borsa İstanbul, Katar, Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
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