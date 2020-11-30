Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, 3. çeyreğe ilişkin dönemsel gayrisafi milli hasıla verilerini açıkladı.
Türkiye ekonomisi, koronavirüs salgınının etkilerine rağmen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6.7 büyüdü.
Ayrıntılar geliyor.
Türkiye ekonomisi, yeni tip koronavirüs salgınının etkilerine rağmen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6.7 büyüdü.
Türkiye İstatistik Kurumu, 3. çeyreğe ilişkin dönemsel gayrisafi milli hasıla verilerini açıkladı.
Türkiye ekonomisi, koronavirüs salgınının etkilerine rağmen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6.7 büyüdü.
Ayrıntılar geliyor.
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