İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dolar borçlanma için yetkilendirme yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 5 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracı için bugün bir dizi yatırımcı görüşmesi düzenlemek üzere ortak talep toplayıcılar olarak BNP Paribas, JP Morgan, Nomura ve Societe Generale'i; lider yönetici olarak da ING Bank'ı yetkilendirdi.

Bloomberg'in haberine göre tahvilin beklenen kredi notları, Fitch BB-, Moody’s B2 oldu.

Vakıfbank dolar cinsi tahvil ihracına yönelik yatırımcı toplantıları düzenlemeleri için bankalara yetki verdi.