OECD: Rusya, gelişmekte olan ülkeler arasında koronavirüs krizinden en az etkilenen ülke

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) raporuna göre, Rusya ekonomisi, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl yaşanan ekonomik krizden diğer birçok gelişmekte olan ülkelerden daha az zarar gördü.

OECD’nin tahminlerine göre Rusya ekonomisi bu yıl yüzde 4.3 küçülecek. Örgüt, eylül ayındaki raporunda küçülmenin yüzde 7.3 olacağı tahmininde bulunmuştu. Diğer yandan 2021’de, daha önce yüzde 5 olarak ifade edilen ekonomik büyüme tahmini de yüzde 2.8 olarak revize edildi.

OECD’nin verdiği bilgiye göre, Rusya’da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler bağlamında bu yıl ekonomik faaliyette yaşanan düşüş yüzde 11’i geçmeyecek.

Bununla birlikte diğer ülkelerde ekonomik faaliyetteki düşüşün çok daha büyük olduğu ifade edildi. Hindistan’da yüzde 20, Meksika ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yüzde 19, Arjantin’de yüzde 18, Türkiye’de yüzde 15 ve Brezilya’da yüzde 13 olarak tahmin ediliyor.

Raporda, bu yıl yüzde 4.2 küçülecek olan küresel ekonominin 2021’de hızla toparlanarak yüzde 4.25 büyüyeceği tahmin edilirken, 2023 için büyüme tahmini yüzde 3.75 olarak belirtildi.