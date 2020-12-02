Asgari ücret görüşmeleri koronavirüsün gölgesinde başlıyor: İlk toplantı internet üzerinden yapılacak

Normal şartlarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaki ilk toplantının ardından işçi ve işveren temsilcilerinin ev sahipliğinde ayrı ayrı gerçekleşen, son toplantısı ise yine bakanlıkta yapılan asgari ücret görüşmeleri, bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde düzenlenecek.

Yeni asgari ücret için beklenti ne?

Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında 4 Aralık'taki ilk toplantının bu sene Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda internet ortamında çevrim içi yapılması kararlaştırıldı. İşçi ve işverenin ev sahipliğinde diğer toplantıların düzenleniş yönteminin ise ilerleyen günlerde netleşeceği öğrenildi.

Öte yandan İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, Gazete Vatan'da yayınlanan köşe yazısında milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücretle ilgili beklentileri aktardı.

"Asgari ücretle ilgili en yetkili hükümet kanadı henüz resmi bir açıklama yapmamış olup, Çalışma Bakanı sadece ‘Bu yıl asgari ücretin, tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum’ şeklinde görüş bildirdi" diyen Nayır, şöyle devam etti:

"Asgari ücretle ilgili farklı beklentiler mevcuttur ancak her kesimi düşünerek bir rakam belirleneceğini de unutmamalıyız. Pandemi dolayısıyla kapanan işletmeler göz önünde bulundurulduğunda 2021 yılında işverenleri gözeten bir ücretin belirleneceğini söyleyebiliriz.

Diğer taraftan Merkez Bankası’nın ‘ 2021 yılı enflasyon hedefine göre asgari ücrete yüzde 9.4 oranında artış yapılabilir ’ görüşüne istinaden küçük bir zam yapılacağı ön görülüyor. Enflasyon hedefine göre zam yapılması durumunda brüt asgari ücret 3 bin 299 liraya, net asgari ücret 2 bin 542 liraya yükselebilir.

’ görüşüne istinaden küçük bir zam yapılacağı ön görülüyor. Enflasyon hedefine göre zam yapılması durumunda brüt asgari ücret 3 bin 299 liraya, net asgari ücret 2 bin 542 liraya yükselebilir. İşçi kesiminin beklemiş olduğu rakamın en düşüğünün açıklanması halinde net asgari ücret AGİ dahil 2 bin 750 TL olacaktır, brüt ise 3 bin 846 TL’ye çıkmış olacaktır."

Dört toplantı yapılıyor

Asgari ücret, kanun gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere, 15 kişiden oluşan komisyonca belirlenecek. Masaya işveren tarafını temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) oturacak.

Bakanlıkta yapılacak ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de birer toplantı daha gerçekleştirecek.