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    Otomobil satışları kasımda vites küçülttü

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    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202012021043331686-otomobil-satislari-kasimda-vites-kuculttu/

    Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları hız kesti. Kasım ayı verilerinde yıllık bazda güçlü bir artış yaşanmasına karşın bir önceki aylara göre gözle görülür bir düşüş kaydedildi.

    Dünya gazetesinin Otomotiv Distürbitörleri Derneği'nden (ODD) aktardığı verilere göre, 2020 yılı Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34.6 artarak 64 bin 357 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 52.2 artarak 15.784 adet oldu.

    Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 1 arttı. 

    Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 büyüyerek 668 bin 495 adet olarak gerçekleşti.

    Otomobil satışları, 2020 yılı 11 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 67.3 artarak 529 bin 388 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 92.8 artarak 139 bin 107 adede ulaştı.

    Vergi oranı düşük segmentler talep gördü

    Otomobil pazarı segmentlere göre,  pazarın yüzde 87.5’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 333 bin 551 adetle yüzde 63 pay, B segmenti otomobiller 126 bin 951 adetle yüzde 24 pay aldı.

    Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller (yüzde 44.1 pay, 233 bin 470 adet) oldu.  

    Sedan otomobilleri, yüzde 29.5 pay ve 156 bin 269 adet satış ile SUV ve yüzde 23.3 pay ve 123 bin 384 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

    568 adet elektrikli otomobil satıldı

    Benzinli otomobil satışları 273 bin 570 adetle yüzde 51,7 pay, dizel otomobil satışları 214 bin 72 adetle yüzde 40.4 pay, otogazlı otomobil satışları 22 bin 344 adetle yüzde 4,2 pay aldı. 568 adet elektrikli ve 18 bin 834 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

    Otomobil pazarı motor hacmine göre değerlendirildiğinde 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 68.1 artarak yüzde 94.4 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 22.5 artarak yüzde 1.8 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 2.1 artarak yüzde 0.2 pay aldı.

    Emisyon seviyelerine göre bakıldığında 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 219 bin 488 adetle yüzde 41,5 pay, 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 159 bin 365 adetle yüzde 30.1 pay aldı.

    Otomatik şanzımanlı otomobiller tercih edildi

    Otomatik şanzımanlı otomobiller 373 bin 462 adetle yüzde 70.5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 155 bin 926 adetle yüzde 29.5 pay aldı.

    Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde van gövde tipi yüzde 76.5 pay ve 106 bin 406 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 11.4 pay ve 15 bin 869 adetle 2. sırada yer aldı.

    Etiketler:
    Ekonomi, Satış, Araç, Otomobil
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