OECD: Rus turistler, ağustosta Türk ekonomik göstergelerini olumlu etkiledi

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), koronavirüsün yol açtığı kriz döneminde Rus turistlerin ağustosta Türk ekonomisine olumlu etki ettiğini belirtti.

OECD uzmanlarının hazırladığı rapora göre Türkiye'de gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 4'ünü ve istihdamın yüzde 7'sini karşılayan turizm sektöründe 2020 yılında düşüş kaydedildi. Ancak iç talep ve Rusya gibi ülkelerden gelen turistler sayesinde ağustos ayında ekonomik göstergelerde artış görüldü.

Türkiye'de GSYİH'nin 2020 yılında yüzde 1.3 azalacağını öngören OECD uzmanları, 2021'de yüzde 2.9'luk ve 2022'de de yüzde 3.2'lik bir artış tahmininde bulundu.

Raporda Rusya ekonomisinin koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl yaşanan ekonomik krizden diğer birçok gelişmekte olan ülkelerden daha az zarar gördüğü ifade edilmişti.