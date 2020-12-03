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    Rusya - sebze

    'Rusya'da seralarda üretilen sebzelerin ithalatı önümüzdeki 5-6 yıl içinde yerini yerli üretime bırakacak'

    © Sputnik / Konstantin Chalabov
    Ekonomi
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    Rusya Tarım Bakanlığı Tarımsal Analiz Merkezi, Rusya’daki sebzecilikte sera üretiminin önümüzdeki 5-6 yıl içinde bugün ithal edilen seviyeye ulaşabileceğini duyurdu.

    Tarımsal Analiz Merkezi Başkanı Dmitriy Aveltsov, yaptığı açıklamada "Domates için ithal ikame potansiyeli 550 bin ton, salatalık için 100 bin tondur. Seraların büyüme dinamikleri devam ederse önümüzdeki 5-6 yıl içinde tüm ithalatı kendi üretimimizle karşılayabileceğiz" dedi.

    Sadece 2021 ile 2024 yılları arasında uygulanacak projelerin sebze üretimini yılda 800 bin tona kadar artıracağını belirten Aveltsov, tüketicilerin beğeni tercihleri nedeniyle ithalatın pazardaki payının bir kısmının kalacağına vurgu yaparak şunları söyledi:

    "Ülkede seraların yapım hızı yüksek. Şu anda, 73 yeni tesisin oluşturulması, 7 mevcut tesisin modernizasyonu da dahil olmak üzere yaklaşık 80 yatırım projesi olduğunu biliyoruz. İki yıl içerisinde 48 projenin devreye alınması planlanıyor. Projelerin uygulanmasında planlanan yatırımların toplam hacmi 242 milyar ruble olup, bunun yüzde 73'ü borç alınan miktardır."

    Sektörün yabancı rakiplerin yüksek fiyat baskısına ve değişken piyasa koşullarına rağmen büyüdüğüne dikkat çeken Aveltsov, "Karantina sırasında sebzeye olan talebin azalması ve ruble kurundaki düşüş, üretim maliyetinde ek bir artışa neden oldu" ifadelerini kullandı.

    Tarımsal Analiz Merkezi’nin verilerine göre, Rusya bu yıl 55 bin tonu Türkiye'den olmak üzere toplam 438 bin ton domates ithal etti. Rusya’ya 2019 yılında yapılan domates ithalatı 559 bin ton olarak gerçekleşerek bir önceki yıla göre yüzde 3 oranında düştü. Ana tedarikçiler olan Türkiye, Azerbaycan ve Çin ithalatın yüzde 60'ını oluşturdu.

    Aveltsov, domates ihracatının 11 ayda toplam 18.6 bin ton olarak gerçekleştiğini ve ana alıcıların BDT ülkeleri başta olmak üzere BAE, Japonya, Almanya ve Yunanistan olduğunu kaydetti.

    Salatalık ithalatı bu yılın 11 ayında 54 bin ton, bir önceki yıl ise yaklaşık 100 bin ton olarak gerçekleşti. Ana tedarikçiler Çin, İran, Belarus’un geçen yılki payı yüzde 60 oldu.

    Yerli domatesin iç pazardaki payının yüzde 73, salatalığın ise yüzde 89 olduğunu belirten Aveltsov, geçen yıl Rusya’daki sera sebzeleri üretiminin 2018'e göre yüzde 13 artarak yaklaşık 1.3 milyon ton olarak gerçekleştiğini ifade etti.

    Aveltsov, bu rakamın bu yıl 1.5 milyon tona ulaşabileceğini, sektördeki olumlu eğilimin sürmesi durumunda üretimin 2 milyon tona çıkarılabileceğini kaydetti.

    Etiketler:
    Rusya Tarım Bakanlığı, Üretim, ithalat, Sebze, sera, Rusya
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