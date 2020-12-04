Dolar ve euro, haftanın son gününe yükselişle başladı

TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerinin ardından dalgalandıktan sonra gerileyen dolar/TL ve euro/TL, bu sabah yeniden yükselişte.

Enflasyon, dış ticaret verileri gibi Türkiye ekonomisi için kritik verilerin açıklandığı haftanın son gününde reel efektif döviz kuru dışında fiyatlanacak önemli bir veri bulunmuyor.

Dünya'nın haberine göre, gece yarısına doğru açıklanması muhtemel Moody's'in Türkiye değerlendirmesi ise en önemli gündem maddesi.

Dün enflasyon verilerinin ardından dalgalanmasına karşın günü düşüşle kapatan dolar/TL kuru, bu sabah yeniden 7.80'in üzerinde. Euro/TL de benzer grafikle 9.51 seviyesinde değerleniyor.

Moody's'ten not artışı beklenmiyor, görünüm iyileştirilebilir

Yurt içinde günün tek verisi Merkez Bankası reel efektif döviz kuru olacak. TÜFE bazlı reel efektir kuru ekim ayında 60.66 ile tarihi düşük seviyesini görmüştü.

Gece yarısından sonra Moody'in olası Türkiye raporu izlenecek. Moody's eylül ayında Türkiye'nin kredi notunu 'Negatif' görünüm ile 'B2' seviyesine indirmişti.