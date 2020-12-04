JPMorgan: Türkiye'de enflasyonda artış herkes için bir uyarı sinyali

Türkiye'de yeni ekonomi ekibinin şu ana kadar hep doğru şeyler yaptıklarını ve tüm doğru kararları aldıklarını not ettiklerini belirten JPMorgan, ancak beklentilerin üzerinde gelen kasım ayı TÜFE rakamının hâlâ ciddi kırılganlıkların olduğunu herkese hatırlattığını bildirdi.

JPMorgan, enflasyon rakamlarının, ekonominin yönetilebilir fiyat ve finansal istikrar riskleri ile birlikte tekrar rayına sokulması, güvenin sürdürülebilir şekilde yeniden tesis edilmesi için politika yapıcıların ihtiyatlı politikalara eksiksiz bağlılık göstermeleri gerektiğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Dünya'nın aktardığı habere göre, "Hata yapmak için alan yok" ifadelerini kullanan JP Morgan, enflasyon rakamları sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan gelen açıkmaların aynısını TCMB Başkanı Naci Ağbal'dan da duymayı beklediklerini ifade etti.

Arz şokunun kasım ayı enflasyon rakamlarının sürpriz yapmasında ana faktör olduğunu değerlendiren JPMorgan, lirada istikrar ve daha sıkı finansal şartların enflasyonda yukarı gidişi sınırlayacağını öngördüklerini belirtti.

Bununla birlikte kısa vadeli enflasyon rakamlarını kasım ayı sürprizini yansıtacak şekilde revize ettiklerini belirten JPMorgan 2020 sonu için enflasyon tahminini yüzde 12.8'den 14.1'e yükseltti.

Daha önce 2021'in ilk yarısında enflasyonun yüzde 12-13 aralığında olacağını öngören JPMorgan, bu tahminini de yüzde 13-14 aralığı olarak değiştirdi. JPMorgan, ihtiyatlı politikaların uzun vadede etkisini göstermesini beklemelerine bağlı olarak 2021 sonu enflasyon tahminini yüzde 10.5 olarak koruduklarını da ifade etti.