Asgari ücret görüşmeleri başladı: Bakan Selçuk'tan ilk açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında çevrim içi yapılıyor.

Selçuk, bakanlık olarak bu süreçte hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bakan Selçuk, "Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türk-İş: Tüm çalışanlar için adil bir vergi düzenlemesi yapılmalı

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Asgari ücretlilerle birlikte tüm çalışanlar için adil bir vergi düzenlemesi yapılmalı" dedi.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise, "Asgari ücret belirlenirken ülkemizin ekonomik durumu ve işletmelerimize olan etkisi göz önünde bulundurulmalıdır" diye konuştu.