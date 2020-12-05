S&P: Kovid-19 salgını 2021'de küresel kredi koşulları üzerinde ağır baskı oluşturmaya devam edecek

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s'tan (S&P) yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınında yeni dalgaların gelecek yılın ilk yarısı için risk oluşturduğu belirtildi.
Salgını kontrol altına almaya yönelik önlemlerin yeniden uygulamaya konulmasının kırılgan ekonomik toparlanmaya zarar verebileceğine işaret edilen açıklamada, özellikle sosyal mesafe ve seyahat kısıtlamalarına en çok maruz kalan sektörlerde daha fazla kredi bozulmasına yol açabileceği kaydedildi.
Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ekonomik ivmenin azalmasıyla 2021'e daha zayıf bir başlangıç yapılacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, küresel ekonomik büyümenin gelecek yıl yüzde 5 olmasının tahmin edildiği bildirildi.
Çin ekonomisinin gelecek yıl yüzde 7 büyümesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, ABD ekonomisinin 2021'de yüzde 4.2 ve Euro Bölgesi ekonomisinin de yüzde 4.8 büyümesinin öngörüldüğü bilgisi verildi.
Eğlence, ulaşım ve perakende gibi salgından ağır şekilde etkilenen sektörlerin 2022 ya da sonrasında toparlanacağı belirtilen açıklamada, temerrütlerin de artmaya devam edeceği kaydedildi.
Açıklamada, 2021'de çevresel olarak sürdürülebilir toparlanma sağlanmasına ve Kovid-19 salgınının artırdığı sosyal eşitsizliklerin ele alınmasına odaklanılacağı vurgulandı.
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