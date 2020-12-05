Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: 35 yıl çalıştım, eksi rezerv görmedim

İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, "Merkez Bankası’nda 35 yıl çalıştım, döviz kıtlığını yaşadım ama eksi rezervi hiçbir zaman görmedim. Bu iktidar bunu da becerdi, tebrik ediyorum” dedi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre Yılmaz, Meclis’te yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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'Dövizler kime satıldı, niçin satıldı, kim bundan yararlandı?'

Merkez Bankası’nın rezervlerinin ekside olmasının yerindelik denetimi yapmayı gerektirdiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Merkez Bankası’nın 22 aylık dönemde sattığı 133 milyar doların hiçbiri ‘Merkez Bankası sattı’ diye görünmüyor. Ama döviz satılıyor, Merkez Bankası’nın bilançosunda döviz rezervinin azaldığı görülüyor. Bu döviz nasıl satıldı, kim tarafından satıldı, niçin satıldı, kim bundan yararlandı? Bu kesinlikle iktidar değiştiğinde araştırılacak ve bunların hepsi teker teker mahkemeye verilecek, hesap sorulacaktır."