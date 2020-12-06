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    İkinci el online oto pazarında satılık araç arttı, alıcı azaldı

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202012061043349741-ikinci-el-online-oto-pazarinda-satilik-arac-artti-alici-azaldi/

    İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 ve ekim ayına göre yüzde 34 düşerken, ilana çıkan araçların yüzde 34'ü satıldı.

    INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, kasım ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 136 bin 323 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti.

    Satışlarda Kasım 2019'a göre yüzde 17 ve ekim ayına göre de yüzde 34'lük düşüş gözlendi. Kasımda ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 117 artışla 399 bin 831 olarak belirlendi. İlana çıkan araçların yüzde 34'ü satıldı.

    Satışların yüzde 46'sını 5-10 yaşındaki araçlar oluşturdu

    Segment bazında ele alındığında geçen ay pazarın lideri, 46 bin 463 adetlik satış ve yüzde 41.7'lik payla C segmenti oldu.

    Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak gerçekleşti.

    Kasım ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan araçların yüzde 26'sını 1-4 yaşındaki araçlar, yüzde 46'sını 5-10 yaşındaki araçlar ve yüzde 28'ini 11 ve üzeri yaş araçlar oluşturdu.

    Rapora göre, kasım ayında ikinci el online oto fiyatlarında büyük bir değişim gözlenmedi.

    11 aylık dönemde satışlar yüzde 21 arttı

    Bu yılın ocak-kasım döneminde ise ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar 1 milyon 937 bin 616'ya yükseldi. Satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 arttı. Geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 595 bin 63 adetlik satış olmuştu.

    Ocak-kasım döneminde, ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı da yüzde 17 oldu.

     

    Etiketler:
    Türkiye, Online, ikinci el otomobil, Otomobil, INDICATA
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