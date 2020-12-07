DİSK: Asgari ücret net 3 bin 800 lira olmalı

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2021 yılı asgari ücretinin net 3 bin 800 bin lira olması gerektiğini söyledi.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan DİSK Başkanı Çerkezoğlu, "Kriz ve salgın emekçi sınıflarını yoksullaştırdı. Asgari ücret tespit süreci bildiğiniz gibi Türkiye’nin en büyük ücret pazarlığıdır. Asgari ücret birçok Avrupa ülkesinde sembolik bir ücrettir ama Türkiye’de milyonların meselesidir. 10 milyon işçi asgari ücretin altında ve asgari ücrete yakın çalışmaktadır" dedi.

Asgari ücretin farklı hesaplanması gerektiğini söyleyen Çerkezoğlu, şunları söyledi:

"Vergi ve kesinti yükü ortadan kaldırılmalı, brüt asgari ücret net olarak ödenmelidir. 2021 asgari ücreti Kovid-19 salgınının ailelere getirdiği kayıp gözönüne alınarak hesaplanmalıdır. Asgari ücret birçok parametreyi de belirlemektedir. Asgari ücret giderek ortalama ücret haline gelmiştir. Asgari ücret tümüyle vergi dışında bırakılmalı. 2021 yılı asgari ücreti net 3 bin 800 lira olmalıdır."

