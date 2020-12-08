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    Varank: Bizim için yabancı yatırımcı yok, müteşebbis var, gelin Türk misafirperverliğiyle tanışın

    © AA / Raşid Necati Aslım
    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202012081043360780-varank-bizim-icin-yabanci-yatirimci-yok-mutesebbis-var-gelin-turk-misafirperverligiyle-tanisin/

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'ye güvenip yatırım yapanların beklediğinden daha fazlasını kazanacağı yeni bir döneme girildiğini belirterek, "Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır. Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın, Türkiye'ye yatırım yapın" çağrısında bulundu.

    Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 7. Dönem Toplantısı, Bakan Varank ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun eş başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

    Varank, toplantının ardından yaptığı konuşmada, iki ülkenin işbirliği sayesinde, 2001'de 356 milyon dolar olan ticaret hacmini 7 kattan fazla artırarak 2.6 milyar dolar seviyelerine getirdiklerini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orban'ın ülkelerimiz için koyduğu 6 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

    Türkiye ile Macaristan'ın ulaştırma, yenilenebilir enerji, müteahhitlik, dijital uygulamalar, tarım, makine, turizm ve sağlık gibi birçok alanda işbirliği potansiyeline sahip olduğuna işaret eden Varank, Türkiye'nin yalnızca ekonomik ve ticari olarak değil, siyasi düzlemde de Macaristan ile güçlü bir birlikteliği olduğunu söyledi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © DHA
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    Varank, Türkiye uluslararası hukuktan doğan haklarını savunurken, ülkeyi adaletsiz ve taraflı bir şekilde yaptırımlarla tehdit edenlere karşı Macaristan'ın doğruları söylediğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

    "Türkiye, bölgede yaptıklarıyla gerilimden değil barıştan yana olduğunu, tek taraflı adımları değil iş birliğini tercih ettiğini her seferinde göstermiştir ama Türkiye'nin dostluk eli her defasında havada bırakılmıştır. Türkiye'yi dışlayıcı tavrını sürdüren kimi Avrupa Birliği (AB) liderlerinin, Türkiye düşmanlığını İslam düşmanlığına çevirdiğini üzülerek izliyoruz. Yaptırım ve tehdit dili, problemleri çözmek yerine daha da derinleştirecektir. Türkiye olarak, AB ülkelerinin, Birliğin geleceğini bu adaletsiz tavra feda etmeyeceğine inanıyoruz."

    'Türkiye, tüm dünyadan yatırımlar için bir cazibe merkezi haline geldi'

    Koronavirüs salgınının sonucunda dünyada yaşanan dönüşümü yakından takip ettiklerine dikkati çeken Varank, bu süreçte ülke ekonomileri daralırken, küresel tedarik zincirlerinde de köklü değişimler gerçekleştiğini, dijitalleşme, teknolojik dönüşüm ve ikili iş birliklerinin daha önemli bir hal aldığını belirtti.

    Bakan Varank, Türkiye olarak, süreci bir fırsat olarak gördüklerini ve küresel değer zincirlerine daha fazla entegre olmak için kapsamlı çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

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    "18 yılda yapmış olduğumuz reformlarla Türkiye, tüm dünyadan yatırımlar için bir cazibe merkezi haline geldi. Bu süreçte ülkemize 220 milyar dolar değerinde doğrudan yatırım gelmesi bunun en önemli göstergelerinden biri. Atacağımız adımlarla bunu daha da ileriye taşıma noktasında kararlıyız. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, ekonomi, hukuk ve demokrasi alanında hayata geçecek geniş zeminli bir reform paketi için çalışmalarımız sürüyor. Yatırım ortamını iyileştirmek için kamu ve özel sektördeki paydaşlarımızla ortak hareket ediyoruz. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulundaki (YOİKK) çalışmalarımızla, şeffaf ve daha öngörülebilir bir yatırım ortamı sunarak, Türkiye'nin güvenli liman olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermekte kararlıyız."

    "Türkiye'ye güvenip yatırım yapanların beklediğinden daha fazlasını kazanacağı yeni bir döneme girildiğini" söyleyen Varank, "Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır. Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın, Türkiye'ye yatırım yapın" çağrısında bulundu.

    'Son 2 yılda ekonomik ve ticari ilişkiler ivme kazandı'

    Macaristan ile Türkiye'nin son 2 yılda ekonomik ve ticari ilişkilerinin ivme kazandığına dikkati çeken Varank, özel sektör ve kamu düzeyinde birçok etkinlikte bir araya gelindiğini anlattı. Varank, yakın süreçte, medikal sektöründe faaliyet gösteren iki Macar firmanın Türkiye'ye yatırım yapma kararı aldığını ve daha önce Polonya ve Romanya'da önemli işlere imza atan Türk firmalarının Macar hükümetinin Yeşil Otobüs Projesi ile ilgilendiğini dile getirdi.

    © AP Photo / Ronald Zak
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    Macaristan'da önemli projeleri hayata geçiren Türk firmaları olduğunu hatırlatan Varank, cam sektöründe çalışan bir Türk firmasının da bu ülkede yatırım yapmayı planladığını bildirdi.

    Varank, Türkiye ve Macaristan'ın potansiyelinin farkında olarak, iş birliklerini güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, 7'nci Dönem KEK Protokolü'nün de bu iş birliğine büyük bir ivme kazandırabileceğini söyledi.

    Protokole ilişkin detayları aktaran Varank, "Protokolde, sanayi, yenilikçilik ve teknoloji alanındaki maddelerin yanında, ikili ticari ilişkiler, karşılıklı yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, üçüncü ülkelerde ve özel sektörler arasında iş birliği, sürdürülebilir tedarik zincirleri, AB Yeşil Mutabakatı, kültür, turizm, enerji, tarım, ulaştırma, çevre ve şehircilik alanındaki iş birlikleri gibi pek çok farklı alanda son derece somut ve yapıcı kararlar yer alıyor. Eminim ki toplantımız ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmede tarihi bir adım olacak" değerlendirmesinde bulundu.

    Varank, Türk kara yolu taşımacılarının Macaristan'da karşılaştığı kota sorununa ilişkin, "Macaristan, 36 bin olan toplam transit kotasını 2021 için 110 bine çıkartacağını bildirdi. Hem ikili hem de diğer AB ülkeleriyle olan ticaretimiz artık çok daha kolay gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

    Szijjarto: Türkiye, AB komşusu olan en büyük ekonomilerden birini oluşturuyor

    Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Szijjarto da tüm dünyada yaşanan küresel salgının yeni bir ticari dönemi oluşturduğunu ve bu ekonomik dönemde uluslararası iş birliklerinin öneminin arttığını söyledi.

    Macaristan'ın dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisiyle ilişkilerini yakın tutmak istediğini belirten Szijjarto, Türkiye'nin hedeflerine dikkati çekti. Szijjarto, "Dünyanın en büyük 10 ekonomisiyle temasımızı sürdürmemiz önemli. Türkiye de dünyanın en büyük 10 ekonomisi olma arzusunda ve AB'nin komşusu en büyük ekonomilerden birisini oluşturuyor. Biz de Macaristan-Türkiye ekonomisinin gelişmesini yakından takip ediyoruz" dedi.

    Dünyada yaşanan ekonomik gerilemeye rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacminin azalmadığına dikkati çeken Szijjarto, "İstatistikler ticari hacimde 3 milyar doları aşacağımızı gösteriyor" bilgisini verdi. 

    '4 Macar firma Türk piyasasında yer almak istiyor'

    Üç Türk firmanın Macaristan'da 2 binden fazla istihdam yaratan yatırımlar yaptığına dikkati çeken Szijjarto, şunları söyledi:

    "Macar firmalara yönelik, dış piyasa destek programları çerçevesinde biz de yurt dışı yatırımları için destek veriyoruz. Yine bu dönem 4 Macar firma Türk piyasasında yer almak istiyor. Macaristan olarak, AB ve Türkiye arasında en derin ve en kapsamlı şekilde ilişkilerin gelişmesini arzu ediyoruz. AB ve Türkiye arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması'nın da güncellenerek modern hale getirilmesini destekliyoruz."

    Bakanlar Varank ile Szijjarto, konuşmaların ardından Türkiye-Macaristan 7. KEK Protokolü'nü imzaladı.

    Etiketler:
    Avrupa Birliği, Viktor Orban, Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret, KEK, Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yatırım, Türkiye, Macaristan, Peter Szijjarto
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