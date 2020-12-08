Kremlin: 2021'deki ekonomik gerileme, bu yılki kadar sert olmayacak

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın küresel krizin olumsuz etkilerinden kaçınamayacağını, fakat önümüzdeki yıl ekonomik düşüşün bu yılki kadar sert olmayacağını söyledi.

Rus Ulusal Kredi Derecelendirme Ajansı’nın Rusya’daki 2021 ekonomik toparlanma hızının devlet yetkililerinin tahminlerine göre daha yavaş olacağı şeklinde sunduğu verileri yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkenin küresel krizin olumsuz etkilerinden kaçınamayacağını, fakat önümüzdeki yıl ekonomik düşüşün bu yılki kadar sert olmayacağını söyledi.

Kremlin Sözcüsü, Kommersant FM’in sorusu karşısında, "Mevcut borç seviyesi ve stoklar, makroekonomik istikrarı sağlayan faktörlerden biri. Hükümetimizin bu yöndeki tahminleri, bildiğiniz üzere farklıdır. Maalesef küresel krizin olumsuz etkilerinden kurtulamayacağımıza şüphe yok, fakat genel olarak önümüzdeki yıl düşüşün bu yılkiyle aynı olmayacağına dair beklentiler var" yanıtını verdi.

Bu yılki ekonomik daralmanın da minimize edilebildiğine dikkat çeken Peskov, "Genel olarak bakıldığında diğer birçok ülkeye kıyasla en az olumsuz etkiyle yılı geçirdik" ifadelerini kullandı.

Daha önce Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Rus ekonomisinin pandemi döneminde gelişmekte olan pazara sahip birçok ülkeye göre daha az zarar gördüğünü açıklamıştı.

Rusya Sayıştay Odası’ndan yapılan açıklamada ise Rusya’daki ekonomik daralmanın yüzde 3.9 seviyesindeki resmi tahmini aşabileceği belirtilmişti.