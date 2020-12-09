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    Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine bu haftadan itibaren 30 milyon lira ceza kesilecek

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    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202012091043366977-turkiyeye-temsilci-atamayan-sosyal-medya-sirketlerine-bu-haftadan-itibaren-30-milyon-lira-ceza/

    Türkiye'de yasa gereği temsilci bulundurması gereken yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları bu hafta da gerekli adımı atmazlarsa, daha önce verilen 10 milyon liralık cezalarına 30 milyon lira daha eklenecek.

    'Sosyal Medya Yasası' olarak da ifade edilen 7253 sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdi.

    Kanun kapsamında, Türkiye'de günlük erişimi 1 milyonu geçen yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerine, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülükleri getirildi ve bunun için 2 Kasım'a kadar süre tanındı.

    Vkontakte
    © Sputnik / Vladimir Trefilov
    Sosyal ağlar için süre doldu: Sadece Rus platform VK temsilci atadı
    Bu sürede, dünyanın önde gelen sosyal ağ sağlayıcılarından Rus platform VK, Türkiye temsilcisinin bilgilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bildirdi ve internet sitesinde yayımladı.

    Yasal sürenin sona ermesinin ardından BTK tarafından temsilci bildiriminde bulunmayan Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube, TikTok, Pinterest, LinkedIn ve Dailymotion şirketlerine ise 10'ar milyon lira ceza kesildi.

    Yasa gereği, cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içinde yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal medya şirketlerine bu defa 30 milyon lira idari para cezası kesilecek.

    İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülük de uygulanmazsa Türkiye'de mukim vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal medya şirketine reklam vermesi yasaklanacak ve bu kapsamda para transferi de yapılamayacak. Verilen reklam yasağı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanacak.

    Bant genişlikleri daraltılabilecek

    Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

    Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda BTK Başkanı, ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90'a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine müracaat edebilecek.

    Sosyal medya şirketleri, bu süreçlerin sonunda da olsa Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse kendilerine o güne kadar kesilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve internet trafiği bant genişliğine yapılan müdahale de sonlandırılacak.

    Türkiye'deki kullanıcıların verileri ülkede kalacak

    Yasa kapsamında, sosyal medya şirketleri Türkçe yapılan başvuruları Türkçe cevaplayacak. Kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlalinde başvurulara sosyal ağ sağlayıcı tarafından 48 saat içinde cevap verilecek. Sosyal medya şirketleri kişi başvurularına ilişkin 6 ayda bir rapor yayınlayacak.

    Mahkeme kararına rağmen 24 saat içinde hukuka aykırı içerikleri çıkarmayan sosyal ağlar, doğacak zarardan sorumlu olacak. Ayrıca sosyal medya şirketleri, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini ülkede barındırma yönünde gerekli tedbirleri alacak.

    Sadece TikTok'un 126 şehirde ofisi var

    Türkiye'de de milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal ağ sağlayıcılardan TikTok'un internet sitesindeki verilere göre, uygulamanın ait olduğu ByteDance şirketinin Pekin, Londra, New York, Paris, Dubai, Cakarta, Tokyo başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerindeki 126 şehirde ofisleri bulunuyor.

    Etiketler:
    Para cezası, LinkedIn, Pinterest, TikTok, YouTube, Periscope, Twitter, Instagram, VKontakte, Facebook, BTK, Temsilcilik, İnternet, Sosyal medya, Türkiye
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