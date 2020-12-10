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    Rus üreticiler ithal domatesleri ikame etmeye hazır

    © Sputnik / Константин Михальчевский
    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202012101043372155-rus-ureticiler-ithal-domatesleri-ikame-etmeye-hazir/

    Başta Türkiye ve Azerbaycan olmak üzere bazı ülkelerden domates ithalatına getirilen kısıtlama bağlamında, Rus tarım üreticilerinin oluşacak açığı kapatmaya hazır olduğunu söyleyen ‘Rusya Seraları’ Derneği Başkanı Sitnikov, böylelikle ucuz ve güvensiz ürünlerin Rus pazarından uzaklaştırılmış olacağını söyledi.

    ‘Rusya Seraları’ Derneği Başkanı Aleksey Sitnikov, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında "İthal domatesleri tamamen ikame edebiliriz. Sadece tüketici için adil fiyat sayesinde değil, aynı zamanda şimdi Rus üreticilerin etkili iş modeli kurmaları, kendi üretimlerini geliştirmeleri ve daha önce salatalıkta olduğu gibi ithal ikame göstergelerini önemli ölçüde yükseltmeleri sayesinde" ifadelerini kullandı.

    2020’de salatalıkta ithal ikamesinin yüzde 95’e, domateste de yüzde 60’a ulaştığını söyleyen Sitnikov, bugüne kadar Rusya’da tüketilen domateslerin yüzde 45’inin başta Azerbaycan, Türkiye ve Çin olmak üzere yurt dışından getirildiğini hatırlatarak "Şimdi üreticilerimiz, yatırımlarını telafi etme ve devlet desteğine gerek kalmadan yeni seraların yapımına daha iyimser bakma fırsatını yakaladı" dedi.

    Mevcut durumun domates fiyatlarında büyük artışa yol açmayacağını dile getiren Sitnikov, "Elbette fiyatı çok düşük, kalitesi düşük, sağlığa zararlı domates kategorisi ortadan kalkacak. Kaliteli domates kategorisinde, fiyat açısından bir değişiklik olmayacak" diye ekledi.

    Domates
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    Rus perakendeciler Azerbaycan domatesini ikame etmeye hazır

    Rusya’da faaliyet gösteren ticari ağların temsilcileri, yerli perakendecilerin Azerbaycan’dan ithalatı yasaklanan domatesleri diğer ülkelerden yapılacak ithalatla ikame etmeye hazır olduğunu bildirdiler.

    Ülkenin önde gelen süpermarket zincirlerinden biri X5 Retail Group’tan yapılan açıklamada, yasak getirilen ürünleri ikame etmek ve tüketici üzerindeki etkiyi en aza indirmek için mümkün olan tüm önlemlerin alındığı belirtilerek "Örneğin Perekrestok marketlerinde Azerbaycan menşeili domatesler bu kategoride yüzde 5 gibi küçük bir paya sahipti ama çok popülerdi" ifadelerine yer verildi. Bu domateslerin, başta Dağıstan olmak üzere Rusya’nın farklı bölgelerden ve ayrıca Kazakistan’dan ithal edilecek ürünlerle ikame edilmesi planlanıyor.

    Auchan Retail Russia’dan yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın en büyük domates tedarikçisi olduğuna dikkat çekilerek "Ancak Auchan marketlerinin raflarında Rusya, İran ve Türkiye’den de çeşitli domates türleri var. İhtiyaçları kapatmak için şirketimiz mevcut tedarikçilerden gelen tedarik hacmini artıracak ve diğer ülkelerden tedarik olasılığını değerlendirecek" denildi.

    Etiketler:
    Tarım, üretici, Aleksey Sitnikov, ithalat, Domates, Azerbaycan, Türkiye, Rusya
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