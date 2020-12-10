Döviz hesapları 231 milyar doları aşarak rekor kırdı

Vatandaşların döviz hesapları geçtiğimiz hafta 231 milyar doları aşarak tarihi seviyelere ulaştı. Bir önceki haftaya göre döviz mevduatındaki artış 3 milyar 237 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası'nın haftalık para banka istatistiklerine göre, vatandaşların döviz mevduat hesapları 4 Aralık haftasında 231 milyar 212 milyar dolarla rekor kırdı. Bir haftada döviz mevduatındaki artış 3 milyar 237 milyon dolarlık artış yaşandı.

Dünya'nın aktardığı habere göre, 231 milyar doları geçen döviz hesaplarının 146 milyar 247 milyon dolarını bireysel hesaplar, 84 milyar 965 milyon dolarını ise tüzel hesaplar oluşturdu.

Bireylerin döviz mevduatı 2 milyar 242 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı ise 995 milyon dolar arttı. Hem ticari hem de bireysel talep 4 Aralık haftasında güçlü oldu.

Bireyler 209 milyon dolar alım yaptı

Döviz pozisyonu olarak bakıldığında ise gerçek kişilerin dolar mevduatı 75 milyar 275 milyon dolardan 75 milyar 580 milyon dolara çıktı. Gerçek kişilerin döviz mevduatında euro hesaplarının dolar karşılığı 33 milyar 561 milyon dolara yükseldi.

Kıymetli maden hesaplarının dolar karşılığı ise 34 milyar 176 milyon dolar oldu. Gerçek kişilerin kıymetli maden hesabı altın fiyatlarının gerilediği 4 Aralık haftasında 1 milyar 125 milyon dolar arttı. Bu durum bireylerin fiyat düşüşlerini alım fırsatı olarak değerlendirdiği yorumlarına yol açtı.